Hallan daño de Bs 1,2 millones en compra de una separadora

La Dirección de Auditoría Interna (DAI) de la Alcaldía emitió el informe I.C. DAI Nº05-06, el cual estable un daño económico de 1, 2 millones de bolivianos por la compra de la planta de recuperación de materiales reciclables para K’ara K’ara que no funcionó desde su entrega en 2014, durante la gestión del exalcalde Edwin Castellanos (MAS). El documento determinó indicios de responsabilidad penal por omisión contra seis exfuncionarios y el representante legal de la empresa adjudicada GAAR Ingeniería.

“La planta de recuperación de materiales reciclables no ha funcionado un solo día, porque no cumplía especificaciones ni requisitos técnicos para este tipo de plantas. Por ello, la auditoría estableció un daño económico de 1,2 millones de bolivianos e indicios de responsabilidad penal. Ha habido vulneración de normas y delitos tipificados en el Código Penal con pena privativa de libertad”, manifestó el concejal Edwin Jiménez.

Añadió que hoy presentará al Concejo Municipal un informe sobre la auditoría y se solicitará a la alcaldesa suplente, Karen Suárez, iniciar acciones para la recuperación de la inversión. En 20 días, la autoridad edil deberá informar sobre las acciones tomadas.

Desde que fue entregada, la planta no funcionó debido a que no cumplía con las especificaciones técnicas. Según los informes recabados por la auditoría, la Empresa Municipal de Saneamiento y Aseo (EMSA) informó que ésta no cumplió la función de separar residuos reciclables, ya que estos caían de la cinta que los trasladaba hasta el embudo de almacenamiento, no se contaba con un separador de lixiviados y las cuchillas no enganchaban los residuos.

La auditoría determinó también responsabilidades del representante legal de la empresa adjudicada por incumplimiento del contrato y de especificaciones técnicas, por lo que se le acusa de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Los funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente incumplieron deberes al no contar con el estudio a diseño final de la planta y al asignar recursos sin resultados y no haber consensuado el diseño con personal de EMSA.

Antecedentes

A través de la Resolución Municipal 7174/2015, el Concejo Municipal instruyó una auditoría al proceso de formulación del proyecto y adjudicación del contrato LP Nº08/11 para la implementación de una planta de recuperación de material reciclable de K´ara K´ara. Esta solicitud fue emitida debido a reiteradas inspecciones realizadas por el concejal Jiménez que evidenció que la planta se encontraba sin funcionar y el espacio era usado por personal de EMSA para separar material.

Ayer, durante una nueva inspección se identificó que el lugar donde está la planta, en el botadero de K´ara K´ara, se encuentra cerrado por orden judicial. En tanto, el personal trabaja afuera. La auditoría definió que se podrá recuperar una batería trifásica de la planta que podrá ser rehusada.

GASTOS SUPERABAN INGRESOS GENERADOS

Informes emitidos por la Empresa Municipal de Saneamiento y Aseo a través de pruebas realizadas en la planta de recuperación de material reciclable establecieron que ésta generaba un ingreso de 14.316 bolivianos al mes, mientras que sus gastos ascendían a 52.562 bolivianos, que incluía el pago de energía consumida y sueldos de 18 trabajadores.

La diferencia entre gastos e ingresos dejaban una brecha de 38.246 bolivianos que debían ser subvencionados por el municipio, ante esto, EMSA definió a la planta como “económicamente inviable”.