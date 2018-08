Vendieron lotes en Tuscapujllo sólo con minutas y papeles fraguados

Las 200 familias que se asentaron hace ocho meses en Tuscapujllo Central “El Pueblito”, en Sacaba, persiguiendo su sueño de tener un techo propio y de las cuales sus casa fueron demolidas el lunes, ahora permanecen en el lugar en carpas y en medio de los escombros. Afirman que no se irán.

Ante el desolador escenario, los pobladores expresaron su descontento y revelaron que les vendieron los terrenos con minutas y con la promesa de sanear el terreno de 44 hectáreas.

Identificaron a Atenor Vilca como uno de los principales vendedores de los lotes, pero él mismo firmó un acta de entendimiento con la Alcaldía, el pasado 9 de agosto, en el que se aceptaba la demolición de las 200 construcciones.

“Los señores Morales (propietarios del predio) transfirieron los terrenos al señor Atenor, pero como no estaban saneados ni registrados nos han vendido sólo con minuta y con eso estaba el compromiso de agilizar su saneamiento en Derechos Reales”, señaló uno de los afectados, Edwin Katari.

Los compradores adquirieron los lotes con una simple minuta a 6 mil dólares, en promedio, por predios de 250 metros cuadrados. En tanto, las construcciones les significaron alrededor de 3 mil a 4 mil dólares de inversión.

“La verdad no pedimos permiso a la Alcaldía para la construcción, porque aún el terreno no estaba saneado y así no nos iban a dar, pero nosotros hemos comprado el lote inocentemente, no sabíamos la situación y ahora nos quedaremos porque hemos pagado y no podemos perder nuestro dinero”, sostuvo otra de las afectadas, Amalia Paz.

En tanto, la directora Jurídica del municipio de Sacaba, Graciela Fernández, informó que Vilca nunca asumió defensa en el proceso para probar la legitimidad de los terrenos y así evitar la demolición. “Atenor reconoció que había cometido un error y pidió que se les dé tiempo hasta el lunes para desalojar”, comentó.

En tanto el abogado de la familia Morales, Gustavo Martínez, relató que Vilca fue sólo uno de los tres compradores que adquirieron hectáreas de terreno a través de Fernando Vásquez, apoderado de los propietarios.

“Vásquez dio los terrenos con documentos fraguados, por lo que se inició un proceso penal desde diciembre del año pasado”, explicó.

DEMOLICIÓN FUE POR COORDENADAS

Los afectados expresaron que la Alcaldía sólo había determinado el derrumbe de 20 casas a través de una resolución.

Al respecto, la secretaría Jurídica de la Alcaldía de Sacaba, Graciela Fernández, manifestó que la demolición de las 200 casas de Tuscapujllo se hizo a partir de una delimitación vía satélite.

“No habían dejado entrar al inspector cuando fue a verificar de cuántas casas se trataba por lo que luego se decidió por las coordenadas”, dijo.

FAMILIA INICIARÁ ACCIONES LEGALES

La defensa de la familia Morales, propietaria de los predios de Tuscapujllo, asumirá acciones legales para la nulidad de minutas de venta de los lotes que fueron adquiridos por los pobladores de la comunidad.

Por otro lado, se iniciarán acciones penales contra el apoderado, Fernando Vásquez, quien presuntamente vendió lotes con documentos pasados y falsificados. Asimismo, se aplicarán procedimientos de reivindicación contra los vendedores Atenor Wilca y Humberto Flores.