Peregrino caminó 13 días y vivió de la caridad para llegar ante la Virgen

Con el rostro quemado por el frío y el sol, además de visiblemente cansado y con los pies hinchados, un devoto de Urkupiña, Jhonny Araoz Rojas, cumplió ayer su promesa de caminar desde Santa Cruz hasta Quillacollo para pedir perdón por sus pecados a la Virgen.

Después de andar 13 días en frío, sol, viento y viviendo de la caridad de los personas que lo vieron llegar al trópico de Cochabamba, el feligrés reveló que este es el segundo año que recorre más de 500 kilómetros para suplicar ante la imagen de la “Patrona de la Integración” una oportunidad para enmendar el daño que causó a su madre.

“He causado mucho daño a mi madre, ella me ha dado la oportunidad de ser alguien pero no supe valorarlo, me he portado muy mal. Por eso, Dios y la Virgencita me han quitado mi herramienta de trabajo, un vehículo”, afirmó.

Araoz relató que es taxista y que reside desde sus 12 años en el oriente del país. Actualmente, tiene 52 años.

“Tengo siete hijos en tres mujeres, con eso explicó la vida que llevé, las cosas malas que he hecho. Gracias a Dios todos ellos están bien”, expresó.

Dicen que la fe mueve montañas y este fue el caso de Jhonny, quien se animó a trasladarse de una ciudad a otra con sólo una mochila.

“Siete años trabajé como taxista con mi vagoneta hasta que empezó a irme mal . Sólo me quedó la opción de venderla para pagar deudas y con el resto del dinero comprarme otra a crédito. Lastimosamente, en el proceso me enteré que era un vehículo clonado. Entonces, decidí pedir perdón por todo lo malo”, comentó.

Mencionó que este viaje fue más duro que el de 2017, cuando tardó 11 días en llegar a Cochabamba. Este año la travesía duró 13.

“El año pasado vine a pedir perdón y también que mi mujer cambie, porque estaba un poco malita. Estoy agradecido porque la ‘Mamita’ cumplió y nunca me hizo faltar comida ni un sitio para descansar durante mi caminata”, dijo.

Anécdotas

Araoz contó que una de las vivencias que renovó su fe en la madre de Jesús fue una que experimentó a su paso por el trópico cochabambino.

“Recuerdo que llegué a un lugar de Shinahota casi sin plata, con mi mochila destrozada y amarrada con alambre. La gente me compró una nueva mochila y me regaló 400 bolivianos conmovida por mi historia. Eso me dio alas para seguir”, sostuvo.

Agarrado de una pequeña réplica de la Virgen María y con lágrimas en ojos, Jhonny dijo que físicamente se encuentra bien, pese a que la lluvia y la noche dificultaron en reiteradas ocasiones su caminata.

El testimonio de Jhonny es uno de los tantos a los se refirió ayer la Iglesia católica en el mensaje de la misa central, a la que acudieron miles de devotos con la esperanza de manifestar su fe a través de diferentes formas.

Por otro lado, desde anoche miles de fieles recorren más de 15 kilómetros desde Cercado hasta el cerro de Cota, en Quillacollo, para renovar su fe ante la “Patrona de la Integración” nacional.

40 kilómetros es la distancia que el devoto recorría cada día para llegar a la misa central de la festividad de la Virgen María de Urkupiña.

“LA FAMILIA ES LA MAYOR RIQUEZA”

Jhonny aseguró que la peregrinación sirvió para que valore más lo que tiene.

“Ahora digo: Gracias Dios y virgencita por la linda familia que tengo, por mi salud y por la gran madre que me acompaña, a pesar de que yo fui malo con ella”, mencionó a tiempo de detallar que en 2019 espera volver para agradecer por los favores recibidos.

DATOS PERSONALES

Bladimir Jhonny Araoz Rojas. Nació el 12 de julio de 1966 en Cochabamba.

Se considera desde niño como un devoto fiel de la Virgen María de Urkupiña.

Su fe por lograr que la “Mamita” interceda a su favor lo motivó a iniciar su peregrinación el pasado 3 de agosto. Partió de la ciudad de Santa Cruz.

Caridad. La solidaridad, compasión y la admiración de algunas personas permitió que cumpla con su segunda promesa a la virgen.

“Mucha gente que me reconoció me dio comida. Generalmente dormía en los surtidores de cada lugar, el último fue La Joya. Lo único que me asusta son las cosas sobrenaturales”, precisó.

Inspiración. Su madre, Basilia Rojas Sandoval; su esposa, Elizabeth Justiniano, y sus siete hijos, niños y adolescentes, son su inspiración. Araoz llegó ayer al templo San Ildefonso de Quillacollo y con ayuda de otros devotos tocó la imagen de la virgen en el atrio de la iglesia, en Quillacollo.