Deuda de Bs 62 millones de Alcaldía asfixia a tres hospitales del Viedma

Tres hospitales del complejo Viedma —el clínico, del niño Manuel Ascencio Villarroel y el materno infantil Germán Urquidi— están asfixiados por las deudas que tienen con sus proveedores, el servicio de agua, energía eléctrica, Internet y teléfono.

Las deudas persisten debido a que la Alcaldía de Cochabamba no les cancela 62 millones de bolivianos por las prestaciones del Servicios de Salud Integral desde hace 16 meses.

Ante la falta de liquidez, incluso se ha propuesto cerrar el hospital del niño porque la situación es insostenible. Comteco ya cortó el servicio telefonía y los proveedores de pollo y lácteos han suspendido la provisión. En tanto, los laboratorios amenazan con poner al establecimiento en la central de riesgos.

El administrador del hospital del niño, Luis Luizaga, explicó que los 4,5 millones de bolivianos que el municipio tiene previsto pagarles la siguiente semana para cubrir parte de la deuda de 13 millones difícilmente alcanzarán para cancelar los 8 millones que les deben a los proveedores.

La aclaración se hizo después de que el secretario de Salud de la Alcaldía, Enrique Encinas, anunció que el Ministerio de Salud desembolsó 27 millones de bolivianos del fondo de compensación de 45 millones que tiene con el municipio y que la próxima semana se procederá a distribuir los recursos entre los hospitales.

“En los siguientes días se cancelará la deuda que se tiene con el complejo Viedma de 15 millones, 7 millones se destinarán a la atención de pacientes con insuficiencia renal y el saldo a las prestaciones de la Ley 475”, informó.

La directora del Viedma, Daysi Rocabado, expresó: “Esa situación ayuda a pasar este momento, pero no resuelve el problema”.

La deuda de la Alcaldía con el Viedma llega a 35 millones de bolivianos, 20 millones de 2017 y 15 de 2018. “Yo habló por los 70 mil pacientes que vienen y no tienen la fuerza física para bloquear una calle, porque lamentablemente es así como algunas autoridades responden a los problemas”, lamentó Rocabado.

La administradora del hospital materno infantil, Rocío Ramos, dijo que la deuda con ese nosocomio es de 13 millones de bolivianos.

“Son 2,8 millones que nos van a dar y que no me alcanzan para pagar a los proveedores. Aparte hay que cubrir sueldos, bonos y servicios básicos”, afirmó Ramos.

ADMINISTRADORES

"La situación es realmente crítica, inclusive me han cortado la provisión de pollo, lácteos y otros. Imagínese no dar alimentación a los niños. Hay que hacer maravillas para que me den crédito". Luis Luizaga Aguirre. Adm. Hospital del Niño

"Ya no sé qué decirles, los proveedores vienen a diario a hablar de cuándo se va a pagar. Tengo una deuda de Bs 3 millones, estamos trabajando a crédito y dando la respuesta de la Alcaldía". Rocío Ramos. Adm. Hospital Materno