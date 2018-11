Karen Suárez: “Soy Demócrata, pero ahora debo responder a todos los cochabambinos”

Karen Suárez Alba, quien en mayo llegó a la silla municipal empujada por la crisis que desató la investigación del caso Mochilas en contra de José María Leyes, habló con Los Tiempos sobre los obstáculos de su gestión.

Además, hizo una revelación personal: está embarazada. Por ello se ha visto obligada a pedir licencia a veces.

“Estoy un poco delicada porque estoy embarazada. Dios me ha regalado el milagro de la vida ante tanta oscuridad”, expresó Suárez al empezar una conversación en la que pone de manifiesto su lealtad a los Demócratas y remarca: “Estamos dando continuidad a la gestión, pero desde una mirada distinta”.

Afirmó que las circunstancias la han alejado de José María Leyes y que deja en manos de la justicia la investigación de presunta corrupción.

- ¿Cómo evalúa estos primeros seis meses de gestión?

- Fueron meses muy complicados. El proceso a José María Leyes ha generado una crisis institucional en la Alcaldía y nos ha llevado a diferentes problemas administrativos, técnicos y políticos.

Fueron meses donde trabajamos entre 15 y 16 horas tratando de buscar soluciones a los problemas que enfrentamos.

- ¿Qué fue lo más difícil?

- Es difícil que una autoridad mujer pueda estar en cargos de decisión importantes, porque existe mucho el acoso y violencia política hacia las mujeres, tratando de menospreciarnos, de devaluarnos.

Demostrar que como mujeres tenemos la capacidad, como cualquier varón, de asumir con responsabilidad las riendas de cualquier cargo público que merezca responsabilidad.

- ¿Cuál fue el primer reto?

- Uno de los mayores retos fue concluir los escenarios deportivos para los Juegos Suramericanos. Hicimos todos los esfuerzos técnicos y administrativos para poder poner en condiciones adecuadas los escenarios con una inversión de 300 millones de bolivianos. No se entregaron en su totalidad los escenarios, pero pudimos hacer que estén en buenas condiciones.

- ¿Cómo está la ejecución presupuestaria?

- Cuando asumí el cargo en mayo, teníamos una ejecución del 13 por ciento. Tenemos el desafío como municipio de poder llegar al 70 por ciento.

Hoy tenemos una ejecución de 45, estimamos que estos días subamos más.

- ¿Por qué no se pagó a las empresas que hicieron los escenarios para los Juegos?

- Todavía no se hizo la entrega definitiva de los escenarios deportivos, algunos lo harán esta semana y la Secretaría de Infraestructura está trabajando en hacer las planillas de cierre y éstas tienen que seguir un curso administrativo. Con esto esperamos subir nuestra ejecución presupuestaria.

- ¿Cómo entiende que muchos sectores se hayan levantado en estos meses?

- Fue muy difícil, es algo que he heredado, muchos de estos conflictos datan de años anteriores. Muchos sectores solicitaban que estos meses demos solución a sus conflictos que hace varios años no se habían concretizado. A la semana se presentaban dos o tres conflictos, pero trabajamos para solucionarlos. Estos seis meses estuvimos resolviendo conflicto tras conflicto.

- ¿A quién responde la alcaldesa Karen Suárez?

- Yo tomé la decisión personal de hacer gestión municipal. Esta decisión trajo varios desacuerdos en mi partido político —soy Demócrata, sigo siendo Demócrata, siempre he sido Demócrata—; los respeto, pero no los comparto, porque en mis espaldas está la responsabilidad de todo un municipio y creo que debo responder a todos los cochabambinos.

- ¿Cómo tomó la decisión de algunos de su partido de pedirle un informe?

- Las decisiones que yo he asumido las he tomado con mucha responsabilidad. Invité a Jenny Rivero y creo que fue acertada, porque la Secretaría de Desarrollo Humano necesitaba un cambio inminente. Luego, invité al doctor Henry Rico, quien tiene una experiencia muy amplia en gestión municipal y creo que necesito ese tipo de gente. Y seguiré invitando a gente profesional que tenga ganas de trabajar por Cochabamba.

- ¿Por qué los cambios en las subalcaldías y en algunas direcciones?

- En la subalcaldía de Itocta (se cambió a Gabriel Rocha), es un tema particular, el asambleísta Mario Orellana presentó un video en el que se lo vincula en un presunto hecho de corrupción.

Los demás cambios han sido en base a las evaluaciones que hicimos como municipio y que también hicieron los secretarios. No me puedo animar a decir que existen supuestos actos de corrupción en el alejamiento de diferentes funcionarios, si existen denuncias de corrupción serán investigadas por las instancias adecuadas.

- ¿Existe distanciamiento con José María Leyes?

- No es porque Karen Suárez haya querido distanciarse del alcalde José María Leyes; existe una restricción judicial que le han impuesto y debe ser cumplida.

Como en todo partido político, existen diferentes criterios y desacuerdos, los cuales se han ido visibilizando a lo largo de estos meses, por diferentes situaciones y determinaciones que he asumido.

FICHA PERSONAL

Karen Melissa Suárez Alba

Edad: 37 años

Profesión: Abogada

Trayectoria: Antes de ser alcaldesa, fue concejal por el partido Demócratas. También ocupó cargos como el de asesora de Sistema Electoral y Derechos Humanos en la Cámara de Senadores.

Frases destacadas:

"Estos seis meses de adversidades en la Alcaldía me hicieron más fuerte. Soy del partido de los Demócratas, siempre fui de los Demócratas, pero ahora debo responder a todos los cochabambinos".

"Duele que como colegas del partido no apoyen a una mujer; respeto sus posiciones, pero no comparto. Creo que en este momento todos debemos sacar adelante la gestión y poner el hombro a Cochabamba".

"En un momento decían que yo era eneferista, me acusaron de manfredista, posteriormente de un acercamiento al MAS, ahora dicen que nuevamente se está articulando el NFR; todas sin fundamento".

LA ALCALDESA AFRONTA MESES DIFÍCILES POR CRISIS MUNICIPAL

A seis meses de asumir el cargo de alcaldesa suplente, Karen Suárez se enfrenta a varios obstáculos.

Según algunos concejales, este periodo fue el más complicado por lo que tuvo que pasar la autoridad municipal. Sin embargo, para otros la Alcaldía está adormecida, con proyectos estancados y consideran que la munícipe tiene que dar un paso al costado.

Al respecto, Suárez señaló que estos seis meses los conflictos se triplicaron en comparación a lo que sucedía entre junio de 2015 y mayo de 2018. Esto no permitió a la autoridad realizar sus funciones con normalidad porque “tenía que atender primero las demandas de todos los sectores”.

El presidente del Concejo Municipal, Iván Tellería, aseguró que todo 2018 tuvo complicaciones y no sólo los seis meses de Karen Suárez.

“No fue una gestión fácil, en especial para la Alcaldesa, ella como mujer tuvo que afrontar los momentos más críticos que este municipio ha tenido yo creo en las últimas tres décadas”, dijo Tellería.

En los últimos meses, la ciudad estuvo colapsada por constantes manifestaciones, lideradas por distintos sectores como las tres federaciones de los transportistas (libre, masivo y federado), luego el conflicto del Distrito 15 con el bloqueo del botadero de K’ara K’ara por tres días o las movilizaciones de varias agrupaciones de comerciantes.

Sin dejar de lado a los constructores que llegaron hasta la plaza, los trabajadores de Obras Públicas, los vecinos del Distrito 9 o aquellos que llegaron hasta Semapa, donde también un grupo reducido pidió la salida de Suárez.

Otro de los concejales que evaluó la gestión de la alcaldesa fue Sergio Rodríguez. El “Vikingo” aseguró que Suárez tiene una “pésima gestión”.

“Pasamos de un Alcalde que ofrecía todo y cumplía muy poco y aquellas que cumplía lo hacía con irregularidades y denuncias de corrupción a una Alcaldesa que no quiere firmar nada”, señaló el concejal Rodríguez.

Al respecto, ayer por la mañana varias mujeres, lideradas por la secretaria de Desarrollo Humano, Jenny Rivero, y la directora de Género, Carolina Arias, brindaron una conferencia de prensa para mostrar el apoyo y respaldo hacia la Alcaldesa por los comentarios que realizó el concejal Rodríguez.