Padilla revela filtración de datos sobre las mochilas al proveedor

El hombre de confianza de José María Leyes y exfuncionario del municipio, José Miguel Padilla, reveló en cuatro declaraciones ante la Fiscalía que recibió órdenes para filtrar datos técnicos de las mochilas escolares 2018 a los importadores. Confirmó que existía un círculo de confianza y funcionarios que llegaron por recomendaciones.

“Conocí a varios funcionarios que conformaban el círculo de confianza del Alcalde (...) entre ellos Diego Moreno a quien el Alcalde le dio la facultad de llevar adelante los procesos de contratación”, señaló en una declaración. Además, indicó que Moreno llegó recomendado de La Paz.

“Asimismo, conformaba parte del círculo de confianza Carolina Ayala. Después me enteré que llegó de la Gobernación de Santa Cruz. Ingresaron (...) como especialistas en contrataciones (…) Ambos tenían coordinación directa con el Alcalde”, agregó.

El exfuncionario explicó que empezó a trabajar en la Alcaldía el 11 de octubre de 2016. Al ser amigo de infancia de Leyes estaba en el grupo de confianza. Por ello, la autoridad edil le pidió ver de cerca el proceso para las mochilas de 2017, pero no se inmiscuyó. Recién en 2018 participó activamente.

“Más o menos en junio o julio de 2017 se genera preocupación por el tema de las mochilas por parte del Alcalde. Me pidió que busque a quien pueda hacerse cargo (…) Tomé contacto con René M. y estaba interesado. Le digo al Alcalde que hay una persona interesada y me respondió que coordinemos”, dijo.

Siguió: “En agosto entrego información a René M. respecto de los logos y el diseño del material (…) El Alcalde fue quien decidió qué logos iban (...)Él me pasa esta información y como existía la instrucción de coordinar, entrego la información”.

Contó que las especificaciones se trabajaron en su oficina y se las copiaron Rolando N. y Cristian S. en un pendrive. “Se hicieron pocos cambios a la mochila anterior, yo suponía que ya habían sido adquiridas con anterioridad en virtud a la coordinación”, dijo.

Padilla renunció al municipio el 2 de abril, el mismo día que la concejal Rocío Molina (MAS) denunció el hecho. A finales de mes, Leyes lo señaló como sospechoso del caso Mochilas. El exfuncionario dijo se fue a Estados Unidos y volvió en junio.

El imputado contó que fue amenazado antes de volver. Además, dijo: “Sí, Diego Moreno me contactó vía Facebook en mayo de 2018 y sostuvimos mensajes hasta el 6 de junio. Me comentaba y mandaba algunas noticias del caso y me transmitía su preocupación por la actitud que tenían en contra nuestra. También me comentaba que no tenía contacto con nadie en Cochabamba”.

DOMICILIARIA DE LEYES SE ANALIZARÁ

La detención domiciliaria de José María Leyes será analizada el viernes en la audiencia de consideración de la modificación de la medida a instrucción de la Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia.

La defensa del Alcalde busca argumentar que ya no existiría riesgo de obstaculización, pues toda la documentación fue secuestrada y se tomaron todas las declaraciones. La Fiscalía mantiene la postura de que aún puede influir.

MORENO PEDÍA CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL ALCALDE

José Miguel Padilla se encuentra como imputado en el caso Mochilas I y guarda detención domiciliaria como medida sustitutiva a la detención preventiva. En tanto, en el caso Mochilas II prestó sus declaraciones como testigo, pues no tuvo participación de fondo.

El testigo contó que a su ingreso al municipio tuvo que ver el curso de este proceso. Incluso, participó de una reunión en la que se revelaron problemas porque las mochilas ya estaban compradas, pero no cumplían con las especificaciones técnicas.

“Por las funciones y la jerarquía quien dirigía la reunión era el RPC, Diego Moreno (…) Estaba muy molesto e increpaba manifestando que a todos les vale las órdenes del Alcalde”, contó.

Agregó: “En la referida reunión la muestra física de las mochilas se encontraba presente (…) y para asegurar el éxito del proceso debía adecuarse (las especificaciones técnicas) a la muestra física con el fin de que esta asociación accidental se adjudique”.