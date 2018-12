Eligen a Alejandra Unzeda para presidir Concejo de Tiquipaya

Con ocho de nueve votos, Alejandra Unzeda, del MAS, fue elegida ayer presidenta del Concejo Municipal de Tiquipaya en reemplazo de Marisol Paccieri, a quien sus colegas destituyeron la semana pasada por falta de confianza.

“Tenemos que trabajar por nuestra Tiquipaya y, bueno, de una u otra manera cambiar la imagen del Legislativo, que en los últimos seis meses se ha deteriorada por problemas internos”, indicó.

En cambio, Paccieri dijo: “En ningún momento renuncié, no tengo por qué hacerlo. No hay argumento para que lo haga, continúo en el cargo”. Además, calificó de ilegal su alejamiento y no descartó impugnar la decisión de sus pares. No participó de la elección.

La sesión estuvo marcada por la tensión y por una nota firmada por siete concejales que determinaron su destitución por “falta de confianza”, debido a que expresan que Paccieri habría modificado resoluciones y no estaría dando celeridad a que se lleve adelante audiencias para atender las quejas de los ciudadanos.

“Esto parece un mercado, debieron enviar primero las denuncias a la comisión de ética para que sea esta instancia la que emita sanciones”, señaló Francisco Montaño, un vecino que asistió a la sesión para la elección, ayer.

En tanto, el concejal Roberto Gonzales (MNR) sostuvo que la falta de un reglamento es la principal causa para que la comisión en cuestión no se pronuncie sobre las denuncias.

Sin embargo, Unzeda adelantó que enviará las denuncias a esa instancia porque se prevé que en 2019 se apruebe un reglamento de ética del legislativo.