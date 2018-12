Canelas sobre impugnación: “Nos atrasa, pero tiene que ser transparente”

Ante la impugnación que la empresa Eccsa presentó contra la adjudicación de la nueva sede a la Asociación Accidental G y G Talent, el gobernador Iván Canelas reconoció que el recurso atrasa el inicio de obras, previsto originalmente para diciembre, pero remarcó que lo más importante es la transparencia.

Eccsa impugnó la Resolución Administrativa 684/2018 de la Licitación Pública 17/2018, porque considera que cumplió con todos los requisitos para adjudicarse la obra, pero fue descalificada por la actitud de otro proponente, Compacto, que insertó como parte de su personal clave a la misma especialista en geotecnia, pero sin contar con su autorización.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Canelas declaró ayer a los periodistas: “Yo les he dicho si no hubiésemos tenido la impugnación, ya hubiésemos tenido la empresa que haga la obra”. Continuó: “Esto nos atrasa, pero no importa, tiene que ser transparente y eso es lo que nosotros queremos”. Explicó: “Nos atrasaremos un mes, dos, no importa, la contratación tiene que ser lo más transparente posible para que esto no genere ninguna dificultad en el futuro”.

Eccsa participó junto a siete empresas en la licitación de la nueva sede de la Gobernación y la Asamblea Departamental, que además pretende convertirse en un complejo cultural y turístico con una inversión de 37 millones de bolivianos. Además, asegura que presentó la oferta más económica.

La constructora Caabol presentó una propuesta de 36,9 millones de bolivianos; la empresa Serrano, de 36,9 millones; Compacto, de 36,9; la Asociación G y G Talent, de 36,7; Kapra y Asociados, de 35,9; Eccsa, de 34,7; Avicons de 37, y la Asociación Kanata, de 36,3 millones, según el informe de la comisión calificadora, compuesta por los secretarios de Planificación, Finanzas y Desarrollo Productivo.

Como parte del proceso de impugnación, la comisión calificadora ratificó su informe y rechazó el recurso. Sin embargo, aún resta que el análisis del Responsable del Proceso de Contratación y el área jurídica.

Observaciones

La asambleísta departamental, Lizeth Beramendi, observó que el Plan Operativo Anual (POA) 2018 se haya alterado al finalizar la gestión para introducir el proyecto de construcción de la nueva sede del Gobierno departamental, cuando existen otras necesidades.

El secretario de Planificación, Filemón Iriarte, dijo que el proyecto está previsto en el plan departamental de desarrollo, en el eje denominado institucional.

Beramendi también cuestionó que la Asamblea haya aprobado un presupuesto de 7 millones de bolivianos en 2018 sin que se conozca el proyecto a diseño final.

“Eso está siguiendo nomás el camino que tiene que seguir”, gobernador Iván Canelas

DATOS

Alteran POA 2018 para insertar plan de sede. Aunque el proyecto no estaba previsto en el POA 2018, la Gobernación lo presentó para asignarle un presupuesto.

Destinan presupuesto para la primera fase. La Gobernación destinó Bs 7 millones para la primera fase.

Entregarán un anticipo del 20 por ciento. La empresa que se adjudique la construcción recibirá un anticipo del 20 por ciento.