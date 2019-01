Alcalde hace pública la existencia de una red de corrupción tras 7 meses

El alcalde de Sacaba Humberto Sánchez hizo pública, ayer, la existencia de una red de corrupción que operaba en la dirección de Recaudaciones. Crearon un usuario “fantasma” para manipular información del sistema de cobros del RUAT de los vehículos.

“Tomamos conocimiento de la irregularidad el 25 de junio de 2018 y el 27 presentamos la denuncia ante la Fiscalía”, señaló Sánchez.

La autoridad edil manifestó que ocho funcionarios fueron destituidos y son procesados. Entre ellos, también se encuentra el personal de Sistemas.

Las irregularidades fueron detectadas por Auditoría Interna. La red operaba a través de un usuario fantasma: “JHernandez”. Manipulaban la información en el sistema de cobros del RUAT de los vehículos con mora impositiva a fin de “beneficiar” con rebajas a los propietarios, pero cuyos montos tenían otros destinos.

“Pudimos identificar las irregularidades al cruzar información. Constatamos que en la lista de Recursos Humanos no figuraba el nombre de este funcionario fantasma”, complementó el alcalde.

Durante la jornada de ayer se habló de 80 millones de bolivianos de daño económico. Sin embargo, Sánchez indicó que este monto corresponde a lo que recauda Impuestos durante un año. De esta cifra, 24 millones son por vehículos. Por lo que se considera que el monto va a ser menor a éstos.

“No tengo aún los montos con precisión”, sostuvo. El monto exacto y la cantidad de contribuyentes los determinará un informe de auditoría.

La asesora legal del municipio, Graciela Fernández, indicó que la denuncia se presentó por la presunta comisión de cinco delitos: uso indebido de influencias, manipulación informática, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Los exfuncionarios denunciados son: Juan Carlos J., exdirector de Ingresos Municipales; Iver V., exjefe de Sistemas; Cintia R., exauxiliar de Liquidación, y Olker C., exjefe de Fiscalización.

Investigación

Fernández agregó que las investigaciones se encuentran en etapa preliminar y los implicados se presentaron a todas las citaciones durante los seis meses.

“Hemos pedido al RUAT de La Paz todos los registros. Hemos facilitado en digital y en impreso estos datos al Ministerio Público para acelerar la investigación”, subrayó el Alcalde.

Los funcionarios tienen una antigüedad de seis años. El usuario fantasma fue creado en 2017 y las responsabilidades se identificaron en una auditoría realizada a esta gestión, informaron.

Se espera que un peritaje informático a las computadoras determine el grado de participación de los involucrados.

82 millones de bolivianos es el montó que recaudó la Alcaldía de Sacaba por el cobro de patentes e impuestos a vehículos y bienes inmuebles.

PUNTOS DE VISTA

"Como autoridades, no vamos a encubrir a nadie. Estamos esperando los informes del Ministerio Público para que los implicados sean sancionados. Se debe investigar, estamos siguiendo las recomendaciones". Humberto Sánchez. Alcalde de Sacaba

"No pudimos sacar a la luz la denuncia porque no queríamos interferir las investigaciones de la Fiscalía. Además, existe la posibilidad que en el caso estén involucrados operadores externos. No queríamos alertarlos". Félix Ledezma. Presidente Concejo