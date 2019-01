Empresario brinda más detalles sobre “coima”

El empresario que se adjudicó el contrato de Mochilas I y II, Juan de Dios M., amplió su declaración, brindando más detalles sobre el pago de la coima de 45 mil dólares que se hizo en EEUU. Afirmó que la primera vez que habló sobre el lugar de la entrega mintió por “presión interna”, según el documento.

“Él (José Miguel Padilla) me insistió que viaje a EEUU. Me decía que él no podía llevar ese dinero porque no tenía cómo declarar en la aduana (…) El dinero fue entregado en el mismo aeropuerto”, dijo el empresario.

Juan de Dios indicó que en ningún momento fue su iniciativa entregar el dinero, como declaró Padilla, otro de los denunciados, sino que le llamaron para hacer el cálculo y sería un monto “para adentro”.

Agregó que la primera vez dijo que entregó el dinero en Santa Cruz, y no así en Miami, por “presión interna”. Además señaló que no quiere involucrar a su esposa, que “no sabe nada”, señaló.

Audiencia

El Tribunal de Sentencia Segundo rechazó la solicitud de dejar sin efecto la detención preventiva bajo la cual se encuentra el alcalde Leyes. La autoridad debe permanecer en el penal de San Antonio, como determinó el juez Anticorrupción el pasado 29 de noviembre de 2018 por el caso Mochilas II.

La defensa explicó que, durante la audiencia de medidas cautelares, el juez no contempló la prueba que presentaron, aceptó prueba de la Fiscalía que no estaba en la imputación y no se permitió el planteamiento de incidentes. Por su parte, la Fiscalía desvirtuó estos elementos asegurando que todo estaba dentro de lo correcto.