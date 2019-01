Jayta niega acusación por audios de coimas

Tres de los nueve funcionarios denunciados por el alcalde suspendido, Eduardo Mérida, fueron destituidos ayer por el alcalde suplente, Zacarías Jayta. Además, la autoridad desafió a que investiguen sus bienes para demostrar “la transparencia con la cual está gobernando la Alcaldía de Quillacollo”.

Mérida sacó a la luz seis audios en los que se mencionaban la manipulación de recursos y el cobro de diezmos a empresas para que se adjudiquen obras. Ante este hecho, Jayta destituyó a tres funcionarios, que son: el secretario general, Grover Corrales; su secretaria, Nedenka Mercado, y su colaborador, Jesús Landívar.

“Al enterarme por los medios sobre las denuncias hacia mis asesores, ayer (miércoles) hemos tomado la decisión de alejarlos definitivamente, ya no son parte de mi gestión. Quiero manifestarles que mis manos están limpias, investiguen mis bienes para saber si realmente me hice millonario (…) esta gestión no me compré ni una bicicleta”, declaró Jayta.

Jayta además señaló que no permitirá ningún hecho más de corrupción durante la etapa final de su gestión. Pidió a la población que no crea en las denuncias que hace Mérida porque “es un maestro para hacer montaje y chantajes”.

En la denuncia de Mérida, también se involucra al alcalde Jayta y al presidente del Concejo, Víctor Osinaga. Los Tiempos intentó contactar a la autoridad, pero, por segundo día consecutivo, se negó a conversar al respecto.

En tanto, el asesor legal de la Alcaldía, Milton Escobar, calificó las denuncias como “políticas”. Aseguró que los audios, presentados por Mérida ante la Fiscalía, “son un montaje y están cortados y dirigidos a desestabilizar la gestión”.

Además, el secretario administrativo financiero, Florens Condori, también presentó una demanda penal contra Mérida bajo los cargos de calumnia y difamación por haber afirmado que él se enriqueció ilícitamente con supuestas coimas.

Otros involucrados en los audios salieron ante los medios a negar todas las acusaciones en su contra. Afirman que no tienen nada que ver con coimas o diezmos pedidos a empresas. Anunciaron procesos contra Mérida.

Quillacollo aún no logra superar la crisis en la que se vio inmersa desde junio de la pasada gestión, cuando un juez suspendió al alcalde electo, Eduardo Mérida.

MÉRIDA PRESENTÓ LA DENUNCIA AL CONCEJO

El alcalde suspendido de Quillacollo, Eduardo Mérida, presentó la denuncia en contra de los nueve funcionarios ante el Concejo municipal. Pide que esta instancia también tenga conocimiento del caso, fiscalice y, de ser necesario, sancione a los responsables.