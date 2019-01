Covarrubias se defiende y dice que “todo fue armado por los policías”

El exmilitar Rurig River Covarrubias García (42) defiende su salida de la cárcel en Cochabamba por el asesinato de Raúl Salcedo Zapata, hincha del Wilstermann. Reitera que el año y tres meses que estuvo encarcelado fue injusto porque demostró con documentos que él no fue cómplice de la muerte del “gurka” como la Policía y Fiscalía lo inculparon.

“A esa persona yo no he matado y he demostrado con papeles. Ahora que quieran mezclar las cosas, señora periodista no hay problema, usted me puede preguntar desde el momento que he ingresado al Colegio Militar Coronel Gualberto Villarroel”, dijo ayer.

Sin embargo, confirmó que sí fue sentenciado a 15 años de cárcel por violación en Yacuiba, pero reitera que después de cinco años de emitida la misma hasta la fecha no fue ejecutoriada.

“Yo el 2013, en el mes de diciembre, tuve un problema, no sólo yo, habían dos soldados más”, dijo sobre el caso de violación a una niña con discapacidad.

“Hemos llegado a juicio y justamente me han dado sentencia de 15 años. En ese entonces habían jueces ciudadanos y dos no han firmado mi sentencia porque no estaba la víctima ni sus papás (...). Injustamente se ha llevado el juicio, esa sentencia que me ha dado la doctora Margot García he apelado a Yacuiba y de Yacuiba la mandan a Tarija”, relató.

El exmilitar dijo que en ese ínterin solicitó la cesación a la detención preventiva la cual fue concedida. “Son cinco años que han pasado, yo no estoy pagando para hacer detener, tan solo se van a dar cuenta los jueces que todo el procedimiento que han hecho está mal”, dijo.

Respecto a otra denuncia de violación a una niña de 12 años en Yacuiba en diciembre de 2018, Covarrubias señaló que “todo fue armado por los policías”. Aseguró que “el médico forense ha indicado que no hubo violación, entonces el fiscal tampoco se va a meter al juego sucio de los policías y va a ordenar mandamiento de aprehensión. Nada que ver”.

El exmilitar dice que todas estas denuncias en su contra surgen porque se atrevió a denunciar. “Ahora he hecho denuncia a los policías y a los fiscales, ahora se me ha venido todo”, dijo.