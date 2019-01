Ampliación de redes eléctricas y de agua crece en el Parque Tunari

Trabajos de conexión de agua potable y red eléctrica se realizaban encima de la Cota 2.750 del Parque Nacional Tunari (PNT), en el distrito 5 de Tiquipaya. Se observó que esta acción estaría fomentando la proliferación de asentamientos ilegales.

En una inspección realizada por el asambleísta Demócrata Freddy Gonzáles, se evidenció todos los trabajos que se están llevando a cabo. También aquellos que finalizaron recientemente.

“Estamos sorprendidos por la magnitud de los trabajos que se están llevando adelante en el proceso de consolidación de estos asentamientos absolutamente ilegales por encima de la cota 2.750 en el municipio de Tiquipaya”, dijo Gonzáles.

Además, el asambleísta mostró un contrato suscrito por el alcalde de Tiquipaya, Juan Carlos Ángulo, con una empresa constructora. El objetivo es la ampliación de las redes de agua en la zona por 371.000 bolivianos. Este documento no debería ser válido, pues el municipio no puede aprobar obras sobre la cota.

Concejales de Tiquipaya mencionaron que recibieron varias denuncias de asentamientos ilegales sobre la cota 2.750, pero no así de la ampliación de las redes. Pedirán informes al respecto.

“Existen varias construcciones ilegales en la zona, ellos trabajan en las noches o los feriados. Pedimos al Alcalde que haga la demolición de esas casas, porque están encima de la cota 2.750. También pedimos a los funcionarios de la Madre Tierra y la Gobernación, porque hasta hoy no hubo respuesta”, dijo la concejala Demócrata, Consuelo Gómez.

Sernap en alerta

El director del Tunari, Héctor Bejarano, manifestó que los guardaparques se declararon en alerta por la proliferación de construcciones ilegales. Además, lamentó que muchos loteadores reaccionan con agresividad cuando se intenta controlarlos.

“Estamos impotentes. Lamentablemente, las alcaldías no cumplen con la normativa ambiental, no cumplen con la ley municipal. Ayer (jueves), los han agarrado como rehenes a los guardaparques y tuvimos que ir a negociar. Estamos pasando el momento más crítico, no recibimos ayuda de nadie”, declaró Bejarano.

Además, en las zonas de; Pucun Pucun, OTB Las Retamas y Linkupata se nota el incremento de construcciones ilegales. Varias de estas viviendas cuentan con el servicio de agua potable y energía eléctrica, pese a que se les debería restringir el acceso a estos servicios básicos.

Otros barrios están atravesando por un proceso de adecuación para tener servicios de manera legal.

Red de agua sobre el Tunari. La ampliación de una red de agua potable en el Distrito 5 de Tiquipaya reveló más asentamientos en el Parque Tunari.

FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS

El asambleísta Demócrata Freddy Gonzales señala la posibilidad que funcionarios de la Alcaldía de Tiquipaya sean responsables de la deforestación del Parque Nacional Tunari (PNT). Indica que serían ellos quienes permiten y aprueban las construcciones en la zona de recarga acuífera.

“El municipio debería ser la que ejerza el control dentro de su jurisdicción demoliendo todas estas construcciones ilegales. Sin embargo, son ellos los que propician con la instalación”, dijo.