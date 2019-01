Vecinos están en emergencia por conflicto en ex-Toyocar

Los conflictos en la OTB Villa Coronilla por los predios de ex-Toyocar volvieron luego de casi 10 años. El jueves, presuntos propietarios llevaron maquinaria y material de construcción con la intención de levantar muros perimetrales que dividan los predios. Esto generó alerta en los vecinos, que ayer se dieron cita en los terrenos.

Los supuestos dueños sólo lograron excavar unos metros de tierra y depositaron piedras para el cimiento. Los vecinos reaccionaron casi de manera inmediata, por lo que el trabajo se paralizó.

“Somos por lo menos tres OTB las que estamos defendiendo este terreno, que no sólo nos beneficia a nosotros, sino a toda Cochabamba. Además, hay seis ligas deportivas que cada fin de semana vienen y juegan gratis en estas canchas deportivas. El único convenio es que hagan la limpieza y mantenimiento”, dijo uno de los exdirigentes, Mario Unzueta.

También mencionó que parte de esos terrenos fueron cedidos de manera gratuita por la cooperativa de Vivienda Militar (Vimil) y la señora Trinidad Romero como áreas de equipamiento. Mientras, otro porcentaje correspondía al río Rocha. Sin embargo, las familias Gamboa y Andrade reclaman la titularidad de los predios.

Uno de los aludidos en este tema fue Limbert Morejón, quien usó estos predios por varios años con su escuela de fútbol. Según los vecinos, él fue quien contrató el personal para que lleve la volqueta con piedras hasta el terreno.

Al respecto, Morejón negó esas acusaciones y dijo que el jueves llegó a las oficinas de Tránsito para concluir unos trámites personales y fue confundido por los vecinos.

“Me acerqué a conversar con una de las refresqueras y ella me dijo que estaban queriendo lotear el complejo Toyocar. No quise meterme y en eso se me acerca una señora y comienza a sacarme fotos y culpándome. Yo no soy dueño de esos terrenos”, dijo Morejón.

Los vecinos citaron a los jugadores de las seis ligas zonales para que hoy ayuden a tapar la zanja cavada por los presuntos dueños. Los vecinos se declararon en emergencia.

VECINOS PEDIRÁN EL DESALOJO DEL CIRCO

Durante varios años, un circo está asentado en la parte sur del complejo ex-Toyocar. Los vecinos de la OTB Villa Coronilla indicaron que pedirán a las autoridades su desalojo, porque están sobre una de las canchas de fútbol y esto resta la práctica de este deporte.

Además, identificaron un contenedor de carga que está abandonado desde hace varios años y ahora está ocupado por algunas personas en situación de calle. Esto genera miedo en la zona.

Los vecinos de la OTB Villa Coronilla esperan que las autoridades resuelvan estos problemas para el beneficio de la población deportiva que hace uso del complejo.