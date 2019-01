Servicios básicos del valle alto y cono sur se concentran en Punata

En la última década, los servicios en Punata no sólo han mejorado sino que hacen que este municipio se convierta en la primera ciudad del valle alto. El intenso movimiento comercial, la apertura de un hospital de segundo nivel con prestaciones de tercero y gran cantidad de unidades educativas son parte de estos servicios que en otras jurisdicciones no se encuentra.

“Ha crecido bastante, eso permite brindar más comodidades a las familias. Al hospital vienen incluso de todos los rincones del cono sur. Tenemos un coliseo, un estadio, servicios de transporte en todas las modalidades, cuatro líneas de taxi para ir a Cochabamba y líneas que hacen traslados a los barrios”, comentó el director de la unidad educativa Gualberto Villarroel, José Miguel Lamas, que además reside más 50 años en el casco viejo de ese municipio.

Relató que en un recorrido por el centro urbano de Punata se puede apreciar los drásticos cambios que experimentaron las edificaciones.

En efecto, las construcciones coloniales de barro, paja y con balcones de madera van quedando sólo en el recuerdo de los habitantes de esta región. En la actualidad se imponen estructuras de cemento y con mayor modernidad.

Hospital

Uno de los principales ejemplos es el hospital de segundo nivel Manuel Asencio Villarroel, recientemente inaugurado.

“Antes prácticamente teníamos que ir a mendigar atención al hospital Viedma. Hemos sido muy ultrajados con pretexto de la congestión, hemos sido atendidos en pasillos y en las camillas. Incluso la gente tenía que esperar por horas en las ambulancias”, señaló el alcalde José Antonio Gonzáles.

Por este motivo, la apertura del nosocomio se convirtió en una cuestión de dignidad y será el referente en el valle alto y cono sur. Por el momento, funciona a un 40 por ciento, pero el objetivo es alcanzar hasta mayo el 100 por ciento de atención.

Se pretende atender a pobladores de 28 municipios, 16 del valle alto y 12 del cono sur. Cuenta con 150 camas de internación y 25 médicos de diferentes especialidades y está abierto las 24 horas, los siete días de la semana, informó la primera autoridad.

La construcción y equipamiento del hospital demandó una inversión de 170 millones de bolivianos.

Sin embargo, esta situación contrasta con la de otros municipios que sólo cuentan con una posta sanitaria. Esto lleva a que muchas mujeres den a luz en sus casas, en sus municipios, pues la otra opción es viajar hasta Punata, pero a veces el tiempo juega en contra.

Comercio

Otra de las principales expresiones de Punata como centro articulador del valle alto y el cono sur es la feria de los martes, explicó la concejal Clary Montaño.

Contó que llegan al municipio centenares de pobladores de Arani, Tiraque, Mizque, San Benito, Tacachi, Villa Ribero y otros. La gente arriba desde la madrugada con camiones repletos de frutas, verduras y ganado para vender a precios módicos.

Autoridades municipales calculan que al mes se genera un movimiento económico superior a los tres millones de bolivianos.

Mercado

Asimismo, recientemente se inauguró el mercado Evo Morales Ayma, con el fin de ordenar las actividades comerciales. A tres años de su apertura, aún no funciona al 100 por ciento de su capacidad. La mayoría de los vendedores prefieren permanecer en las vías, pues es donde acuden los compradores, indican.

El mercado tiene capacidad para 400 comerciantes y está equipado con escaleras mecánicas. Sus instalaciones incluyen ambientes para guardería y áreas de descanso. Es considerado el más grande del valle alto, porque tiene tres niveles y está construido sobre tres hectáreas.

Se estima que más de 200.000 personas llegan a Punata anualmente para hacer sus compras.

Este tipo de edificaciones y movimiento comercial contrastas con los otros municipios del valle alto, donde el crecimiento no ocurre con la misma celeridad. En muchos casos, los mercados son canchones con tinglados, en el mejor de los casos.

Pobladores de otras comunidades consideran que se están centralizando muchos servicios en Punata, cuando se debería tratar de emplazarlos en otras zonas.

3_4_me_4_lopezzzzzzzz.jpg Iglesia de Punata, una joya arquitectónica que perdura en la Perla del Valle. CARLOS LÓPEZ

PROYECTO

Terminal de buses costará BS 10 MM

El presidente Evo Morales se comprometió con los punateños a invertir alrededor de 10 millones de bolivianos para una terminal de buses. Las población y transportistas esperan su concreción pronto.

La promesa fue aplaudida en diciembre de 2018 durante el acto de entrega de mejoras en el estadio municipal.

“El diseño ya está. Contar con esta infraestructura permitirá resolver la congestión de algunas calles del centro urbano”, aseveró el Alcalde. En la actualidad las empresas instalan sus paradas en vías concurridas.

ESCOLAR

Sube presupuesto de desayuno

De 2012 al 2018, el presupuesto para la entrega de desayuno escolar subió en un 110 por ciento. El incremento es debido a que la cantidad de estudiantes en el municipio se duplicó.

“Tenemos 10.100 estudiantes a quienes asistimos permanentemente con desayuno escolar desde nivel inicial hasta educación alternativa. Destinamos alrededor de 3 millones de bolivianos cada año. Hace seis años se invertía un millón”, informó el alcalde José Gonzales.

Remarcó que en equipamiento e insumos de limpieza se gasta un monto similar.

DERIVACIÓN

Pacientes enfrentan trabas

Joaquín Orellana, un poblador de Arani, relató que para recibir atención en el hospital de Punata debe presentar una nota al centro de salud, en la que debe indicar que adolece una enfermedad grave, por lo que necesita ser derivado.

“Me han preguntado de dónde eres y me han pedido documentos. Como no tengo, media vuelta tengo que dar”, afirmó.

Aseveró que tiene mal de Chagas y que llegó a este punto porque no recibió atención oportuna en su municipio.

SERVICIOS

EDUCACIÓN

Estudiantes prefieren Punata por presencia de institutos y de la UMSS

Estudiantes de Arani, Tiraque y otros municipios del valle alto llegan a diario hasta Punata para pasar clases en la Facultad Politécnica de la Universidad Mayor de San Simón y en la unidad descentralizada de la carrera de derecho.

“Además, tenemos varios institutos de formación técnico superior y medio”, manifestó Lamas.

Señaló que en el colegio que dirige hay decenas de alumnos que provienen del cono sur. “Vienen porque creen que la enseñanza es mejor porque contamos con salas de computación y laboratorios de física y química”, finalizó.

DESARROLLO

Crecimiento desmedido del comercio obliga a pensar en nuevas normas

Uno de los retos que pretende encarar Punata, en los próximos años, es controlar el comercio. Éste está en constante crecimiento, situación que dificulta la circulación de motorizados, especialmente los días de feria.

“Es bastante difícil tratar el tema porque las vendedoras se han acostumbrado a ofrecer sus productos en las calles y avenidas. Tenemos el desafío de normar este aspecto para evitar problemas a futuro”, aseveró la concejal Montaño.

El primer paso para cambiar este aspecto fue la apertura de un mercado grande, agregó.

PRODUCCIÓN

Alcalde apunta a fortalecer al sector productivo con represa e insumos

“Hemos mejorado casi 95 kilómetros de revestimiento de canales de riego en más de tres años. Estamos agilizando la conclusión de la represa Punata en la cuenca Pucara con un costo que supera los 38 millones de bolivianos. Buscamos fortalecer la producción de cereales, verduras y hortalizas”, indicó Gonzales.

Asimismo, sostuvo que apoyan a las familias que se dedican a la crianza de ganado cuy y ganado bovino con capacitaciones e insumos.

Punata continúa siendo considerada como el granero del departamento, porque aún posee gran cantidad de hectáreas de terrenos agrarios disponibles.

SALUD

Hospital de segundo nivel ayuda a descongestionar otros centros

La inauguración del nosocomio ayudará a descongestionar la atención en al menos ocho centros de salud de primer nivel en el valle alto.

“Nos va ayudar de gran manera, porque cuando teníamos casos complicados a veces tenemos que mandar a los pacientes a Cochabamba”, afirmó Vera.

La responsable del centro de salud de Arani aseguró que aguardan la implementación de la segunda fase del hospital de Punata, porque así podrán enviar a pacientes que necesiten hemodiálisis o requieran cirugías complejas.

Opiniones

"La calidad de estudiantes que formamos hace que seamos uno de los colegios más reconocidos.

José Miguel Lamas

Director de colegio

"Tenemos el reto de comenzar a ordenar a los comerciantes y a los transportistas para evitar problemas como los de Cercado.

Clary Montaño

Concejal

"Tener a personas de otros municipios es un orgullo, pero también implica mayor inversión en servicios y responsabilidad.

José Antonio Gonzales

Alcalde

"Con los medios que tenemos intentamos brindar atención con calidad y calidez a los pacientes. Nos esforzamos por solucionar los problemas.

Deneiva Vera

Doctora Arani

3_4_me_3_andiaaaa.jpg Pobladores de Arani aguardan atención médica en el único centro de salud. HERNÁN ANDIA

Centro de salud de Arani carece de ginecólogo

El centro de salud de primer nivel de Arani es una de las infraestructuras que deriva más pacientes al hospital de segundo nivel de Punata. El problema es que no cuenta con un ginecólogo para atender casos complicados.

“Pediatría, medicina general, emergencias, farmacia, Telesalud, Mi Salud y bono Juana Azurduy son los servicios que ofrecemos a la población”, informó la directora del centro, Deneiva Vera.

Aseguró que por día atienden entre 30 a 100 pacientes, dependiendo de la época del año. Agregó que cuentan con cuatro ambulancias.

Cuarenta personas trabajan, pero la falta de profesionales que hablen quechua dificulta la atención.

“Hay varios médicos cubanos. Cuesta que nos entiendan porque no hablan quechua. Por eso, muchas señoras preferimos ir a Punata. Allá son más capacitados y nos entienden mejor”, expresó una paciente.

Asimismo, lamentó que no se comunique oportunamente sobre qué profesionales tendrán vacaciones.

“Venimos desde temprano para que nos digan el doctor no está. Lo que molesta es que no quieren darnos una notita para que vayamos a otro lado. Uno puede estar muriendo de dolor y no entienden”, concluyó.