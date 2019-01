Envían a la cárcel a dos implicados en desvío de fondos en Sacaba

Después de 12 horas de audiencia, el juez de Instrucción Penal Nº2 determinó la detención preventiva de dos exfuncionarios y medidas sustitutivas para otra exservidora pública por el caso de desvío de fondos en la Alcaldía de Sacaba. Aún falta un imputado, que será procesado el lunes.

La asesora legal del municipio, Graciela Fernández, manifestó que la autoridad judicial envió al exjefe de Sistemas Ronald V. al penal de San Antonio. En tanto, el exjefe II de Fiscalización Olquer C. fue remitido a la cárcel de San Pedro.

“Se ha determinado la existencia de suficientes elementos de convicción para determinar la detención preventiva de los coimputados, debido a que ellos incumplieron sus deberes. Asimismo, se ha demostrado que ha existido manipulación informática por parte del exservidor público Ronald V.”, sostuvo Fernández.

Por otro lado, la exauxiliar I Cinthia R. tiene detención domiciliaria, fianza de 30 mil bolivianos y cada miércoles debe apersonarse al Juzgado de Sacaba, detalló.

Agregó que la audiencia del exdirector de Ingresos Municipales, Juan Carlos J., otro de los imputados, se reprogramó. Esta persona presentó un certificado médico que indica que no pudo asistir a la audiencia porque se encuentra internado en una clínica de la ciudad de Cochabamba por cólicos.

Se tiene previsto que la audiencia se desarrolle el lunes a las 14:30.

Apelación

“Es una resolución muy forzada por parte del juez, en razón de que no correspondía una detención domiciliaria sino una libertad irrestricta. Me da pena también por los otros dos; han ordenado su detención preventiva cuando la documentación que se tiene indica que serían igual dos personas inocentes”, señaló el abogado de Cintia R., Tom Prieto. Agregó que se apeló el fallo.

Similar fue la postura del abogado de Olquer C., Rudy Villegas, quien precisó que su cliente es inocente, porque en ningún momento llegó a manipular el IP de los computadores desde las que habría operado la supuesta red de corrupción.

“Otro funcionario manipuló los IP. Dicen que cometió incumplimiento de deberes porque no dio de baja el usuario que le asignaron, aunque no era su obligación. El informe de la Policía dice que no tiene ninguna responsabilidad”, comentó.

La audiencia se realizó en medio de restricciones a la prensa. Tras el ingreso del juez a la sala, los efectivos armaron una barrera para evitar que se saquen fotografías, pese a que la audiencia era pública.

El alcalde Humberto Sánchez, el presidente del Concejo Félix Ledezma y algunos concejales del MAS fueron los primeros en llegar al Palacio de Justicia acompañados de sus asesores legales.

A minutos de comenzar la audiencia, arribaron al edificio los concejales Demócratas, Herlán Ramírez y Zelma Morales, quienes no pudieron ingresar. Una de las personas que controlaba el ingreso indicó que no había espacio.

Un grupo de vecinos instaló una vigilia en la puerta principal del Juzgado exigiendo celeridad, justicia y detención preventiva para los cuatro imputados. Además, comentaron que apoyan la gestión de Sánchez, porque es una de las “más transparentes”, y criticaron la labor de los concejales de oposición.

Delitos: incumplimiento de deberes, daño económico y manipulación informática.

PONDERAN AVANCES EN INVESTIGACIONES

La asesora legal de la Alcaldía, Graciela Fernández, ponderó el avance que existe en las investigaciones. Acotó que aguardan la notificación por parte del Ministerio Público sobre la ampliación de las imputaciones que realizaron contra otras personas.

El alcalde Humberto Sánchez, el 9 de enero, hizo pública la denuncia de la existencia de una red de corrupción que operaba al interior de la Dirección de Recaudaciones. Los implicados modificaban el sistema del RUAT para ayudar a los contribuyentes a evadir impuestos de vehículos.

PUNTOS DE VISTA "Se ha realizado las ampliaciones contra otras personas. Estamos a la espera de las notificaciones para que se emita la resolución formal de imputación. Estamos haciendo todos los esfuerzos para recuperar los recursos económicos desviados". Graciela Fernández. Asesora legal Alcaldía "El autor sería otro, el exdirector Financiero, y no así Ronald V. La Policía ha dicho que no hay pruebas contra mi cliente. El Ministerio Público no le endilga ninguna manipulación informática. La imputación se hizo por incumplimiento de deberes". Rolando Ramos. Abogado

CONCEJALES OPOSITORES PIDEN INVESTIGAR A ALCALDE

REDACCIÓN CENTRAL

Los concejales de oposición de Sacaba, Herlan Ramírez y Zelma Morales, piden que también se investigue al alcalde Humberto Sánchez y el exsecretario Administrativo y Financiero Pedro C. Consideran que podrían estar involucrados en el desvío de recursos de la Dirección de Recaudaciones del municipio.

“No vamos a tapar la corrupción y se debe investigar al Alcalde y al exsecretario”, dijo Ramírez al concluir la audiencia.

Las afirmaciones del concejal causaron molestia en un grupo de simpatizantes del Alcalde que se encontraban en puertas del juzgado.

“Esto no es caso Leyes. Expliquen dónde está el desfalco. ¿Tiene pruebas, Demócratas?”, comentó Edgar Taquichiri, uno de los manifestantes.

El concejal continuó increpando al burgomaestre y la situación generó que algunas personas que apoyan la gestión de la autoridad edil comenzaran a lanzarle objetos e insultarlo.

La concejala Morales intentó defender a Ramírez, pero fueron rebasados por el otro grupo.

Horas antes, ambos concejales expresaron que enviaron un informe escrito a los representantes del Control Social. Este sector solicitó que explicaran las razones por las que habían iniciado un proceso contra la máxima autoridad municipal ante el Ministerio Público.

La defensa de Sánchez afirmó que todavía no fueron notificados por esa querella. Empero, defienden que el Alcalde actuó dentro de sus funciones al ser la persona que denunció a los ocho exfuncionarios.