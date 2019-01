El Cosac denuncia 20 hectáreas en riesgo sobre la cota 2.750 en Pacata

El Colectivo Socio Ambiental de Cochabamba (Cosac) denunció el presunto loteamiento de un estimado de 20 hectáreas del Parque Nacional Tunari en la zona de el Frutillar, en Pacata Alta. Se evidenció material de construcción que habrían dejado las personas que buscan asentarse. A esto se suma la tala de molles en los sindicatos agrarios Pacolla y Andrada.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

“Hubo un intento de loteamiento en esta zona que está dentro del área protegida, pero fue frenado por los vecinos circundantes a esta área dentro del Parque Nacional Tunari. El encargado de proteger esta área es el Sernap, pero también debería intervenir la Gobernación mediante sus direcciones”, señaló el representante del Cosac, Jaime Ponce.

En una inspección que hizo Los Tiempos junto al Cosac, evidenció que algunos molles fueron cortados. Además de la existencia de material de construcción, como arena, piedras, tejas y también algunos mojones usados para delimitar los terrenos.

También se encontraron escombros dentro de los colmatadores o disipadores que se construyeron hace 10 años. Ponce explicó que la intención de estas estructuras era filtrar el agua de lluvia y evitar que descienda con lodo y piedras, pues podría afectar a vecinos bajo la cota 2.750; pero ahora son usados como depósitos de material.

Al respecto, el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Héctor Bejarano, manifestó que en un pasado hicieron varias notificaciones a esa zona. Sin embargo, responsabilizó a funcionarios de las alcaldías de Cochabamba y Sacaba por aprobar planos dentro del Tunari.

“Nadie hace nada por el Parque. Ya casi no queda nada del Tunari. Y no es sólo por estos últimos años; es un problema que data de hace muchos años. Cuando hablamos de responsabilidad los municipios dicen —los del Parque—, pero nosotros sólo somos los cuidadores, no podemos demoler. Nos invade la impotencia. Los loteadores nos faltan el respeto cuando les da la gana. Ni el Comité Cívico se pronuncia al respecto”, dijo Bejarano.

El Tunari cuenta con sólo ocho guardaparques para resguardar más de 300 mil hectáreas. Bejarano indicó que este número no es suficiente. Agregó que muchas veces ni siquiera tienen para dinero el combustible y hacer el recorrido de la superficie.

Zonas en conflicto

Varias zonas del parque se encuentran en riesgo debido a la presencia de presuntos loteadores que estarían erigiendo construcciones sobre la cota 2.750. Sacaba, Tiquipaya y Cochabamba son los municipios en los que hay mayor afectación.

Hace 10 días, se evidenció una ampliación de redes de agua potable y energía eléctrica dentro del Parque, en el distrito 5 en Chilimarca. Se presume que estas obras son impulsadas por autoridades municipales de Tiquipaya.

Asimismo, el fin de semana, se evidenció que en el balneario de Liriuni se talaron cerca de 50 árboles para realizar algunas mejoras y ampliaciones en las aguas termales.

En la zona se encontraron viviendas de hasta tres pisos, algunas en construcción y otras de data reciente.