Leyes, exintendenta Rojas y dos exfuncionarios deben devolver 411 mil bolivianos

La Contraloría General del Estado resolvió responsabilidad civil solidaria por la designación ilegal de la exintendenta Luz Rojas. El informe señala que el alcalde electo José María Leyes, el exsecretario de Desarrollo Sustentable Eduardo Galindo, Rojas y una funcionaria deben devolver 411.205 bolivianos.

El documento observa que Rojas no contaba con título profesional ni experiencia laboral para asumir el cargo. Señala a las tres personas como responsables de la designación, por lo que tienen que reparar el daño junto a la exintendenta y devolver los sueldos que cobró en los tres años de trabajo.

“La designación arbitraria generó el pago de remuneraciones en favor de Luz Rojas, sin que la misma cumpla con los requisitos exigidos en el Manual de Funciones para el cargo de directora de la Intendencia, cuyo nombramiento carece de legalidad, ética y transparencia”, indica el documento.

Uno de los afectados, Galindo, indicó que no era su competencia revisar los requisitos. “Voy a presentar todos los descargos del caso. Además, creo que el informe de la Contraloría no toma en cuenta aspectos de mi actuar, pues no es mi obligación la recepción y verificación de los documentos de los postulantes. Eso nunca llegó a mi escritorio”, manifestó el exsecretario.

ROJAS TUVO EL RESPALDO DE LEYES

La exintendenta fue cuestionada en numerosas oportunidades por su forma de ejercer el cargo. Además, tiene varios procesos en su contra. Mientras Leyes fungió como alcalde, brindó su respaldo total.