Ven irregularidades en documentos de Contreras

El concejal del MAS, Sergio Rodríguez, volvió a referirse a los documentos del secretario ejecutivo de la Alcaldía, Alex Contreras. Indicó que observa irregularidades en la legalidad de la libreta de redención y el diploma bachiller. En tanto, el funcionario manifestó que, cuando trabajó en el Movimiento Al Socialismo (MAS), nunca tuvo problemas.

Rodríguez explicó que solicitó informes a diferentes instituciones que acrediten la legalidad de los documentos de Contreras. En el caso de la libreta, indicó que este documento se tramita a los 21 años, pero Contreras lo habría obtenido a sus 20 años. Además, la fotografía no cumpliría con los requisitos que exige el servicio militar.

En lo referido al diploma de bachiller, Rodríguez identificó que la foto tiene un sello que no se completa en la hoja. Por lo cual observa la posibilidad de que sea falso.

Ante esta situación, Contreras indicó que tiene muchos años de trayectoria en la función pública, tanto en el MAS como en la oposición.

“Yo he sido servidor público hace años atrás. Cuando yo estaba en el MAS, nadie me decía nada y, es más, me echaban flores, me echaban loas, me besaban la mano, y ahora no puede ser que por una posición ideológica y política contraria al MAS se estén haciendo una serie de especulaciones”, manifestó.

Sin embargo, Contreras dijo que su libreta militar y su diploma de bachiller son auténticos.

“Nunca antes he tenido problemas por esta mi libreta de servicio militar que es la original, que es evidentemente de redención, pero que no es falsificada (…). Para mí es una pérdida de tiempo responderle a Vikingo (Sergio Rodríguez)”, afirmó Contreras.