Intendente pide peritajes a audios de supuestos cobros

El cambio de tres funcionarios de la Intendencia municipal derivó en la filtración de tres audios en los que supuestamente se escucha al director de la unidad, Antonio Ferrufino, conversar con el director de Moral y Eventos, René C., sobre cobros a centros nocturnos. El funcionario negó que se trate de su voz y lamentó que se esté dañando su imagen.

Ferrufino aseguró que él no se presta “a cochinadas” y que en función pública todo es una “olla de grillos”, más aún, porque esta gestión es tan cuestionada, dijo.

“Quiero indicar que en ninguno de los audios aparece mi voz. Yo no soy la persona que está hablando ahí. Me gustaría que la Fiscalía, Transparencia o Anticorrupción soliciten los peritajes necesarios. Me quiero someter a todo eso”, declaró Ferrufino.

Además, el Intendente recordó que fue él quien pidió al alcalde suplente, Iván Tellería, que se hagan algunos cambios en esa dirección, debido a las denuncias de corrupción que hubo desde anteriores gestiones.

Ante la difusión de estos audios, Tellería y el concejal Carlos Coca pidieron que se haga las investigaciones correspondientes sobre el tema. Sin embargo, señalaron que se enmarcan en la presunción de inocencia.

Tres cambios

Otro detalle que señaló el Intendente es que esta semana se hizo tres cambios. Dos en la Dirección de Mercados y uno en la Dirección de Sitios Municipales.

“El Alcalde ha cambiado esta semana a algunos funcionarios en los cuales no me he metido. Nunca he sugerido a ningún funcionario para ocupar cargos, porque es atribución de él”, dijo.

JEFA DE SITIOS FUE DESTITUIDA

Luego de la denuncia de cobros, la jefa de Sitios Municipales, Hasel Flores, fue destituida a través de un memorándum emitido por la secretaría de Desarrollo Sustentable.

Flores fue denunciada por aprobar cambios de nombre, rubro y sitios luego de hacer presuntos cobros. Comerciantes, a la cabeza de la dirigente Enriqueta Imaca, tomaron la Intendencia el jueves por la mañana por este motivo.

Los Tiempos intentó conocer la versión de la exjefa de Sitios, pero, pese a tener una entrevista acordada, Flores no asistió. En una llamada telefónica, indicó que se encontraba ocupada y no respondió más.