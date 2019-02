Mercados ya superan el medio siglo y el caos y falta de higiene persisten

Las condiciones de los servicios en los mercados son constantemente cuestionadas por la falta de higiene, presencia de insectos e infraestructura inadecuada. A esto se suma la falta del carnet de sanidad en varios casos.

Los Tiempos realizó un recorrido por el mercado La Pampa. En el lugar hay venta de comida, verdura, fruta, carne y otros, además de servicios como zapatería, costura y peluquería.

En el sector sur de La Pampa están las peluquerías. Durante una inspección de la Intendencia se identificaron problemas con los utensilios: no estaban correctamente desinfectados, las toallas se encontraban sucias y las tijeras y navajas, corroídas.

Los peluqueros indican que el problema que tienen es la falta de agua. Esto genera que los trabajadores compren el líquido de los baños cercanos. El aseo se hace una vez a la semana.

Algunos señalaron que usan navajas desechables, una por cada dos clientes. Pero es en un factor de riesgo. Los peines son de plástico y para la desesterilización utilizan alcohol “cuando lo pide el cliente”.

En anteriores oportunidades, el intendente Antonio Ferrufino llamó la atención a los peluqueros. Decomisó sus herramientas para que adquieran otras e indicó que la desestirilización se debe hacer después de cada corte.

Venta de carne

La venta de los diferentes tipos de carne también es observada por la Intendencia y la población. Pollo, pescado, res, cerdo, fiambres y embutidos suelen ser comercializados a la intemperie con algunos insectos encima. Además, los utensilios tampoco cuentan con el debido cuidado.

En una inspección al sector de carnes en La Pampa, se observaron restos de la sangre en los pasillos. También se halló carne en mal estado debido a la falta de refrigeración.

Carnet sanitario

La Intendencia realizó numerosos operativos a los puestos de comida en este último mes. La principal observación era la deficiente refrigeración de los alimentos.

“Hay chicas que no escuchan cuando les decimos que se pongan su mandil o pañoleta a la cabeza, por eso les llamo la atención a cada rato. Yo tengo mi carnet de sanidad, pero las otras personas no tienen”, contó Elizabeth Quiroga, una comerciante de comida.

El carnet de sanidad es un documento otorgado por la Unidad de Salud Ambiental del Servicio Departamental de Salud (Sedes). No todas las vendedoras cuentan con este documento. Algunas indican que los gendarmes “no les piden”, por lo que no ven necesario hacer el trámite.

“En este lado no tenemos problema con ratas, pero sí están apare ciendo chulupis, porque al lado hay maderas. Aquí no vienen (los guardias), rara vez. No todos tienen su carnet de sanidad, no nos obligan”, dijo Rosemary Gallardo, vendedora de pescado.

Agua

Este recurso es una de las principales falencias en los mercados. Sólo algunos puestos cuentan agua y la venden a otros. El problema es que quienes no tienen enfrentan dificultades para limpiar.

En el mercado Alejo Calatayud, por ejemplo, algunos puestos no cuentan con agua potable. Semapa cortó el servicio a solicitud de algunos gremiales, porque existían diferencias para pagar, según comenta la vendedora Mónica Zelada.

“No tenemos agua, compramos de los baños o traemos de casa (…) Los dueños de los puestos donde cayó la pileta le pusieron candado para no usarlos”, agregó.

Estructura

La Pampa tiene graves deficiencias. Pisos desportillados, sin cerámica, goteras y otros. Esto incide en la contaminación de productos.

3_4_me_2_lopezzzzzzz.jpg Una de las peluquerías cerca de la calle Pulacayo. CARLOS LÓPEZ

APUNTE

Comerciantes garantizan higiene

Varios vendedores de los mercados en el casco viejo aseguran que tienen los cuidados necesarios para la manipulación de alimentos. Así garantizan la higiene de los productos, sobre todo de los comestibles.

“Todos los días hacemos la limpieza, al cerrar y abrir el puesto, para que no haya nada. Las tortas las tenemos en las vitrinas cerradas y, cuando sobra, al día siguiente lo tratamos de vender por porciones. En caso de que se eche a perder, las botamos a la basura”, dijo Wilma Mendoza, vendedora de tortas en el mercado Fidel Aranibar.

Limpieza

Gremiales hacen fumigar cada año

La limpieza que realizan a los puestos de los distintos mercados del casco viejo es diaria, según varios vendedores. Pero añaden que la fumigación se hace “una vez al año”, como exige la Intendencia municipal de Cochabamba.

En varios lugares de La Cancha hay chulupis, ratas, moscas y otro tipo de vectores. Sin embargo, la fumigación se hace una vez al año, pese a que las normas de higiene señalan que se debe hacer una fumigación preventiva en periodos de uno a tres meses. El objetivo es evitar la proliferación de los insectos y otros animales.