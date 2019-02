Estudiantes se sientan de a 3 por falta de bancos

En Sacaba hay estudiantes que pasan clases hacinados, sentados de a tres ante la falta de pupitres, como se evidenció ayer en la unidad educativa Paulo Freire, en Quintanilla, en la protesta del Consejo Educativo Social Comunitario de Padres de Familia.

Los manifestantes protestaron por las escuelas en mal estado, la falta de mobiliario, material de limpieza, de higiene y la calidad del desayuno escolar. Desde muy temprano, bloquearon puntos estratégicos de la avenida Villazón, como la rotonda de Quintanilla, Huayllani y las avenidas Circunvalación y Chapare.

“No es nuestra culpa que no haya buenas condiciones en las escuelas, que no haya mochila ni el desayuno completo; la Alcaldía firmó un convenio el año pasado y no cumple”, dijo Rosa N., para explicar los motivos de la movilización.

Acuerdo

La Alcaldía informó que el conflicto se debió a un malentendido entre los padres de familia y el municipio, relacionado con las refacciones y el desayuno escolar. Las demandas de los manifestantes fueron atendidas.

La Dirección de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Sacaba informó que, como primer punto, se acordó comenzar a distribuir el mobiliario y completar el desayuno escolar. En este momento se entregan 18 productos de 26 que serán en total.

Luego, se continuará con las refacciones, que tienen un avance de un 80 por ciento; lo que falta es un porcentaje mínimo. En tanto, la mochila escolar se entregará hasta el 15 de marzo, que se adquirirán por invitación directa para primaria, debido a que no se presentó ningún proponente a la licitación pública que se lanzó en 2018.