Pilar del puente Taquiña cede y las familias temen que haya nuevo alud

Los vecinos afectados por el aluvión del río Taquiña el año pasado temen que el desastre se repita, debido a que el caudal de la torrentera aumentó en la última semana y provocó que el pilar del carril sur del puente de Trojes ceda 50 centímetros, por lo que, a partir de la fecha, el tráfico por este sector está restringido para el transporte pesado.

“El temor sigue en nosotros. Cada que baja el turbión sentimos que otra vez puede venir la mazamorra. Nosotros podemos aguantar porque somos mayores, pero mis hijos y nietos están traumados y salen llorando cada que llueve y se escucha el caudal de río”, contó Petrona Mamani, una vecina que sufrió los daños del alud. Añadió: “Los trabajos que se hacen parecen ser insuficientes” y explicó que continúa en el lugar “porque no tiene otro lugar a donde ir”.

Al igual que Petrona, los vecinos que aún viven en los alrededores del río Taquiña dicen que viven temerosos de que la historia de repita, permanecen alerta ante cualquier lluvia que podría causar una mazamorra y están listos para escapar si es que el caso así lo requiere.

“Estamos temerosos por todo lo que ha pasado. Tenemos miedo que otra vez venga la mazamorra. Cualquier lluvia que hay mis hijos comienzan a llorar pensando que puede volver la riada”, dijo José Luis Ibarra. “Otra cosa que sufrimos es la delincuencia que tampoco perdona. Ven que estamos viviendo sin muralla y se entran”, lamentó.

El miedo de los vecinos aumentó porque en los dos últimos días el caudal del río Taquiña creció y socavó la base de la plataforma del pilar del puente en la avenida Ecológica. Además, llenó de sedimento los colmatadores de la cuenca, ubicados en la parte alta, en el Parque Nacional Tunari.

Ayer, trabajadores de Obras Públicas y la Unidad de Gestión de Riesgo (UGR) de Tiquipaya realizaron trabajos de prevención para habilitar ambas vías del puente, con la aclaración de que sólo podrán circular vehículos livianos.

Además, la UGR y la Unidad de Cuencas de Tiquipaya anticiparon que realizarán trabajos de limpieza en los colmatadores de las principales cuencas: Taquiña, Khora, Tola Pujru y Chutakawa.

Otro proyecto que pretenden implementar es la reforestación de las principales cuencas del municipio, con un presupuesto de tres millones de bolivianos.

TESTIMONIOS

"Vivimos aquí nueve personas, todas con miedo. No alcanzo a otro terreno y tengo que estar así, aquí. Todos vivimos como conejos en un cuarto". Petrona Mamani. Vecina afectada

"Me pone triste que mis hijos vivan con el miedo. No tenemos otro lugar a donde ir. Dios mediante, esperamos que no vuelva a pasar". José Luis Ibarra. Vecino de la zona