No bajarán multas por parquear motos en sitios prohibidos

La modificación a la Ordenanza Municipal 4398/12 de Estacionamiento en Vías Públicas no contempla bajar la multa a motocicletas que estacionan en lugares prohibidos ni amplía el tiempo de espera, sólo mejorará la socialización para evitar conflictos, informó el secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Ebert Rojas.

La propuesta plantea incluir entre 15 a 20 calles del centro de la ciudad al parqueo tarifado y sacar a otras cinco, para descongestionar la ciudad. El documento se trabaja desde noviembre de 2018 e ingresó al Concejo hace un mes.

Rojas explicó que la propuesta no bajará las multas para las motos que estacionen en zonas prohibidas ni ampliará el tiempo de espera, como indicó el concejal Edwin Jiménez.

El funcionario señaló que motos y automóviles generan el mismo congestionamiento y reducir el costo significaría una proliferación de motos. Detalló que la propuesta de Jiménez es sólo una sugerencia, que no es factible porque no hay un estudio económico. “Movilidad urbana no está de acuerdo con bajar los montos de las infracciones, no vamos a modificar, el objetivo del SEM no es generar ningún lucro, se va a mantener para no generar especulaciones”, indicó Rojas.

Detalló que tampoco se modificará los tiempos de espera, por lo que cuando un vehículo estacione en lugar prohibido será inmovilizado o retirado inmediatamente.

Sólo se espera tres minutos cuando el chofer está el vehículo, de lo contrario es engrapado. También se espera 15 minutos cuando ha terminado el tiempo pagado para estacionar en un lugar tarifado, son los únicos casos.

La única modificación que contempla la propuesta es mejorar la comunicación antes de inmovilizar el vehículo. “Vamos a usar ahora con mayor frecuencia megáfonos para informar a la gente que está en zona prohibida y debe desalojar”, indicó Rojas.

El Servicio Municipal de Estacionamiento (SEM) tiene 60 guardias, pero requiere 90 más.

“Los montos de las infracciones no vamos a modificar, se va a mantener para evitar especulaciones”.

CALLES QUE SERÁN TARIFADAS

Movilidad urbana ha planteado que las calles Colombia, Tumusla, Siles y otras del centro de la ciudad ingresen al parqueo tarifado en toda la vía o sólo en algunos casos, en cambio la Antezana, General Achá, Santiváñez y 16 de Julio serán liberadas para evitar la congestión vehicular.

“La Colombia que esta fuera del tarifado, pero es requerida para parquear”, dijo el secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Ebert Rojas.

En tanto en la calle Tumusla y Siles está prohibido parquear, pero podría convertirse en tarifada si se aprueba la propuesta.