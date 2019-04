Alcalde niega que desvío de aguas afecte a La Angostura

La Alcaldía invierte 2 millones de bolivianos en el primer parque con temática japonesa que comenzó a construirse ayer en el distrito 1, en Pacata Ver más Alcaldía invierte Bs 2 millones en parque japonés para yoga

Con la finalidad de no generar conflictos por la abrogación del Decreto Municipal No. 056/2018, que regulaba la aprobación de condominios, urbanizaciones y lotes, la Alcaldía de Tiquipaya

Sí, hay menos basura en el río Rocha porque algunos colectivos se ocupan en recoger los detritos sólidos