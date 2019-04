Leyes dice que MAS le teme y la Fiscalía le pide defenderse

Después que el alcalde electo de Cochabamba, José María Leyes (Demócrata), se declaró ayer un perseguido político del MAS por haber ganado las elecciones en 2015 con el 56 por ciento, la Fiscalía y el Viceministerio de Transparencia le pidieron que asuma su defensa de fondo.

Leyes se definió como un preso político desde que llegó ayer a su audiencia de cesación de la detención preventiva por el caso Mochilas II, que investiga la compra de 2017 por 11 millones de bolivianos. El juez Richard Rodríguez desestimó el pedido y el Alcalde volvió al penal de San Antonio.

Su defensa presentó en la audiencia los antecedentes policiales y las cuatro denuncias que la Fiscalía rechazó en contra de Leyes. Sin embargo, el juez decidió no valorar esta prueba, porque no era nueva y consideró que los riesgos de obstaculización continúan.

Ante la denuncia de Leyes de ser un perseguido político, el representante del Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga, aseveró que el Alcalde es procesado por el direccionamiento de las adjudicaciones de las mochilas. Luego, explicó que si bien se cumplió con el proceso de contratación, sólo se trató de un mecanismo simulado.

Veizaga observó que “la defensa no exponga elementos que desvirtúen la probabilidad de la autoría. Hablar de eso sería entrar a la defensa de fondo del caso y no lo hace”.

En tanto, el fiscal Ricardo Arellano indicó que la acusación por el caso Mochilas I está próxima. Los plazos procesales son hasta el 3 de junio. Se trata del primero que destapó las irregularidades en la compra de mochilas chinas que llegaban antes de la firma de contrato a la Aduana con las características solicitadas por la Alcaldía.

Durante la realización de la audiencia, Leyes estaba concentrado en la lectura de un libro del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Una vez finalizada se tomó su tiempo para salir y hablar con los medios de comunicación como no sucedía desde hace casi un año.

“Nos podrán encarcelar, sí, yo soy un preso político. En un año no han podido probar ni una acusación. Lo único que han hecho es un golpe municipal”, dijo.

DATOS

Caso Mochilas I. Quedan dos meses para que termine el plazo que la Fiscalía tiene para acusar, rechazar o dictar un sobreseimiento. Leyes tiene detención por este caso.

Caso Mochilas II. Sólo el alcalde electo José María Leyes se encuentra con medidas cautelares en este caso. Tiene detención preventiva en el penal de San Antonio desde el 30 de noviembre de 2018. La audiencia del otro procesado, José Miguel Padilla, se suspendió para el 23 de mayo. En tanto, Diego Moreno está prófugo.

ALCALDE AL MAS: “OJALÁ QUE NO TEMAN MI VOZ”

REDACCIÓN CENTRAL

Como pocas veces, desde su detención por el caso Mochilas, el alcalde José María Leyes dio declaraciones a la prensa al terminar su audiencia, ayer. Con las manos levantadas y enmanilladas ante las cámaras aseguró que el MAS le tiene miedo y se declaró un “perseguido político”.

Dijo que “el tiempo del MAS se acaba”. Adelantó que tiene mucho que decir y lo hará hoy en una conferencia de prensa gestionada por su defensa en la cárcel de San Antonio.

“Es un derecho que tengo. He pedido la autorización para hacer una conferencia larga, porque hay mucho que decir. Es importante que Bolivia escuche”, dijo. Desafío: “Ojalá que no teman mi voz y que no pongan pretextos para que sea escuchada”.

Leyes tenía vetado por orden del juez Fernando Pérez dirigirse a los medios de comunicación desde su detención en abril de 2018, que se levantó en noviembre.