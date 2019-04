Veizaga: “Alcaldía pagará mochilas; la fe del Estado está comprometida”

La deuda de 12,4 millones de bolivianos por las mochilas que el municipio adquirió de la Asociación 26 de Febrero y que destapó las denuncias contra el alcalde José María Leyes “se pagará tarde o temprano, porque la fe del Estado está comprometida y no se puede hacer creer que no se cancelará”, aseveró ayer el representante del Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga.

El Viceministerio de Transparencia hizo tal aseveración después que el alcalde José María Leyes declaró al cumplirse un año de su detención, el domingo 21 de abril, que el MAS le armó el caso Mochilas I y los siguientes II y III para neutralizar su candidatura a las elecciones generales. Además, señaló que no se pagó por el material, por lo que no existe afectación al Estado.

Veizaga considera que la Alcaldía tiene que pagar, porque existe una resolución del 13 de abril de 2018 que señala que la asociación entregó 91.316 mochilas de las 91.385 que figuraban en el contrato.

Explicó: “En un intento de disimular que no existió un daño económico en contra del Estado el 13 de abril se resolvió el contrato y se le ha dicho a la empresa que se hará una liquidación de costos y gastos”.

Siguió: “En ese entendido el empresario Juan de Dios Morales el 30 de mayo ha intentado el cobro por la vía contenciosa más daños y perjuicios. Además, presentó una relación cronológica de la entrega de todas las mochilas”.

De acuerdo con el Viceministerio el presunto daño económico es sólo un aspecto del proceso y existen más delitos que se demostrarán en juicio como el uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública porque aparentemente la adjudicación fue direccionada.

Alcaldía

En cambio, el municipio desconoce la deuda. El secretario de Finanzas, César Romero, señaló que la Alcaldía no reconoce este compromiso porque no existe un acta de recepción.

“En nuestros registros contables al 31 de diciembre del 2018 no se encuentra devengada ninguna deuda en favor de este importador (Juan de Dios Morales). Nosotros no hemos reconocido esa deuda, porque no tenemos en curso la carpeta que corresponde a este proceso”, explicó.

El secretario añadió que no existe un informe de conformidad en la Unidad de Almacenes y tampoco el documento de la comisión de recepción.

ARGUMENTARON CASO “FORTUITO”

Según el documento de la resolución del contrato entre la Alcaldía y la Asociación Accidental 26 de Febrero, que está en el Sicoes, se aplicó la cláusula 19, numeral 19.3 para cerrar el acuerdo.

Esta cláusula señala como motivo para la resolución “la causa de fuerza mayor” o “caso fortuito” que afecte al proveedor o la entidad. Lo que para el representante del Viceministerio de Transparencia no está claro.

EL PROVEEDOR DE MATERIALES ACTIVÓ UN SEGUNDO MECANISMO PARA COBRAR DEUDA

REDACCIÓN CENTRAL

El empresario del caso Mochilas I, Juan de Dios Morales, presentó en 2018 una demanda contenciosa para cobrar los 12 millones de bolivianos por la entrega de 91.316 mochilas escolares, pero la Alcaldía refutó esto porque no se había concluido con el contrato y el juez se declaró incompetente.

Ahora el proveedor activó otro mecanismo para el cobro por la vía administrativa en función a las causales de la resolución, es decir, por fuerza mayor o caso fortuito que no son atribuibles “ni a la Asociación accidental 26 de Febrero y tampoco al Gobierno Municipal”, según una nota que envió Morales al alcalde suplente Iván Tellería.

Además, la carta señala que “la Asociación Accidental 26 de Febrero ha realizado la entrega de casi la totalidad de las mochilas y materiales escolares adjudicados para su provisión”. Por lo que solicitó al Alcalde que dé inicio a los actos necesarios para realizar la liquidación final.

Por otro lado, el proveedor de las mochilas solicitó que la Alcaldía certifique quiénes fueron los funcionarios que entregaron las mochilas y útiles escolares en 2018.

Además, si el alcalde electo José María Leyes participó de los actos de entrega, que remita una copia legalizada del comprobante de ingreso a almacenes e informe qué funcionario trabajaba en esa dependencia municipal el año pasado. Los Tiempos intentó conocer la versión de la defensa de Leyes, pero sin éxito.

MATERIAL ESCOLAR



Adquisición: Dos mochilas para inicial (Bs 100) y primaria (Bs 145)

Características: Cada mochila contenía cuadernos, lápices y otros

Fabricación: Hangzhou Pros (China)

Inversión mochilas y material: 12,4 millones de bolivianos

MOCHILAS GESTIÓN/2018



Irregularidades: Adquisición anticipada y filtración de información

Características: El 16 de agosto de 2017 se compran útiles en China (104 días antes de la licitación pública)

Estado: Se procesa al alcalde electo José María Leyes (Demócrata)

Inversión: 70 millones de bolivianos