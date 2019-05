Suspenden a Llusco por los diezmos y ella dice que hay otros más “indignos”

La concejala Ross Mary Llusco, de los Demócratas, fue suspendida ayer por 30 días sin goce de haberes por el Concejo municipal de Cochabamba por el presunto cobro de un diezmo de 5 mil bolivianos a un funcionario, Luis Pablo R., luego de que la comisión de ética procesó la denuncia del abogado Ludwig Ledezma, quien en el pasado denunció a la anterior intendenta Luz Rojas.

De inmediato, la legisladora rechazó entre lágrimas la sanción y dijo que hay concejales “indignos”, en alusión a Edgar Gainza y Sergio Rodríguez, el primero detenido aparentemente recibiendo una coima y el segundo arrestado por protagonizar un accidente en estado de ebriedad.

La resolución de sanción dice: “Se establece responsabilidad administrativa contra la concejal Ross Mary Llusco por contravenir el artículo 12 de la Ley 2027 del estatuto del funcionario público. En aplicación del artículo 21 (numeral 4) y el artículo 23 (numeral 3) del reglamento de la comisión de ética”.

Ésta es la segunda vez que Llusco es sancionada. La primera fue en marzo de 2018, por el presunto cobro de 200 bolivianos en 2017, cuando el funcionario Wilder C. presentó un audio en el que se indicaba que el monto era parte de los aportes para el partido.

La concejala Rocío Molina (MAS) dijo que “tras un largo e incómodo debate, al ser recurrente y contando con dos tercios de los votos, se ha determinado que Ross Mary Llusco sea sancionada por la comisión de ética con la suspensión de 30 calendario sin derecho a haberes, la sanción será desde el momento de su notificación”.

En primera instancia, la resolución establecía como sanción el descuento del 20 por ciento de su haber mensual, lo que para algunos concejales era insuficiente por ser la segunda vez que aparentemente Llusco incurre en este hecho. Por tal razón, se optó por la sanción de 30 días.

La suspensión fue rechazada por Llusco porque, en su criterio, la comisión se basó sólo en los informes que emitieron los medios de comunicación. Además, reiteró que hay otros concejales que son “indignos”. Lamentó que incluso tengan que sesionar con los policías que escoltan a Edgar Gainza sin que en su caso se haya aplicado alguna sanción.

También denunció que en la sesión se vulneraron sus derechos como concejala porque no le permitieron emitir su voto ni ejercer su cargo como secretaria.

“No se ha podido transparentar esta denuncia, simplemente (la comisión de ética) ha recurrido a las pruebas de los videos que dieron en los noticieros y no así en las declaraciones que han desvirtuado esta denuncia”, dijo.

Además, indicó que se siente indignada por el procedimiento sesgado en el que incurrió la comisión, porque los denunciantes no hicieron seguimiento a este caso.

“La comisión de ética ha actuado de oficio, los memoriales que fueron presentados oportunamente no fueron tomados en cuenta cuando jurídicamente se planteó que sean aplicadas”, indicó.

Otro detalle que remarcó Llusco es la aparente ruptura que existe entre los miembros de la bancada de los demócratas, que, a su criterio, “ya no existe y cada quien está velando por su propio interés; los cochabambinos no pueden sentirse representados por los concejales que se están peleando a título personal, no en representación de la población”, señaló.

PREPARA DENUNCIA CONTRA LLUSCO

La concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS), Celima Torrico, indicó que este martes presentará la denuncia formal en contra de Ross Mary Llusco ante la Fiscalía por el caso del presunto cobro irregular de 5 mil bolivianos a un funcionario.

“Dentro de la institución es la sanción administrativa, nosotros hemos cumplido con el trabajo de la comisión de ética. Pero ahora yo me estoy documentando para presentar la denuncia ante el Ministerio Público porque es la segunda vez con la misma concejal”, dijo Celima Torrico.

Otro detalle que remarcó Torrico es que este tipo de denuncias que llegan hasta la comisión de ética en contra de autoridades mellan la institucionalidad del Concejo municipal.