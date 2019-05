Esposa de Leyes dice que intentaron derivarla a la Felcc tras retenerla en Viru Viru

COCHABAMBA |

Ingrid Lazaneo, esposa del el alcalde José María Leyes, manifestó esta tarde que alrededor de las 6:45 de hoy fue retenida, cuatro horas aproximadamente, por personal de Migración y la Policía, en el aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz.

Dijo que, posteriormente, intentaron derivarla a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Warnes.

"Me dijeron, en una primera instancia, que estaba arraigada (…) me dijeron que no podía viajar y que iba a ser derivada a la Felcc de Warnes y que ahí iban a decidir mi situación. Gracias a las parlamentarias y algunos abogados se pudo controlar la situación y ahora estoy en libertad. Probablemente, si ellas no hubieran estado para apoyarme yo estaría retenida aún", manifestó.

"Hoy me encontraba en Migración, lista para abordar mi vuelo a Washington. Fui retenida y se me dijo que no podía abordar el avión porque tenía una alerta en mi contra (…) Debo aclarar que no tengo ninguna restricción para viajar, ningún arraigo, ni proceso, hoy, ni anteriormente. Esto es un abuso contra mi persona y se cometió de forma ilegal", manifestó en una conferencia de prensa desde Santa Cruz.

Dijo que el motivo de su viaje era el de presentar una demanda, ante organismos internacionales, para dar a conocer "todos los derechos humanos que están siendo vulnerados" de Leyes, quien es procesado por los casos Mochilas I, II y III.

"No hemos visto respuesta por parte de la justicia en Bolivia, por eso tomamos la decisión de acudir a organismos internacionales, lamentablemente no podré asistir mañana en ninguna de las citas que tenía previstas para dar conocer el caso de mi esposo", expresó.

Según los documentos a los que accedió Los Tiempos, esta mañana, Ingrid Lazaneo fue retenida bajo la alerta: "Si la ciudadana se presenta en algún puesto de control fronterizo se debe comunicar a los oficiales de Upcon y Felcc, sus familiares están involucrados en un presunto acto de corrupción en Cochabamba".