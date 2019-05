Detienen a exguardia por amenazar al Alcalde de Sacaba

El fin de semana, luego de un evento de premiación en Tutimayu, el alcalde de Sacaba, Humberto Sánchez, recibió una amenaza de muerte. “Por tu culpa estaba en la cárcel, pero ahora salí de la cárcel para encargarme de ti, para matarte”, habría referido Marcos Mario R. H (31), exgendarme municipal, quien se encontraba detenido en el penal de San Antonio por violencia familiar.

El responsable de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Edwin Morales, explicó que el Alcalde se constituyó en parte querellante en el caso.

“Después de la premiación, siempre con cariño se acerca la gente para sacarse fotos conmigo. Ahí esta persona me agarra fuerte del brazo, estaba bastante agresivo. Yo no lo reconocí, no lo conozco”, explicó el Alcalde.

Según el Sánchez, el exguardia municipal habría amenazado con atentar contra su integridad con un arma de fuego, por lo que decidió huir del sector donde se encontraba.

La audiencia de medidas cautelares debe instalarse hoy en el juzgado de ese municipio.