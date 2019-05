SUS duplicó demanda de atención en los centros, pero faltan recursos

Los centros de salud más concurridos de la zona sur: K’ara K’ara, España, Pucarita y Rojas Mejía atendieron el doble de pacientes desde la implementación del Sistema Único de Salud (SUS), en marzo, con un aumento de 50 a 100 personas por día, según el personal.

En tanto, la Alcaldía estima que la demanda de atención subió de 10 al 61 por ciento, por lo que trabaja en un reajuste del presupuesto para la adquisición de insumos y medicamentos.

Al incremento de pacientes se suma el desabastecimiento de medicamentos básicos como cefixima, omeprazol, ibuprofeno, bacitracina y neomicina.

“Hicimos un reformulado de los medicamentos. Las del segundo trimestre aún no nos está repartiendo la Alcaldía. Tenemos ruptura de stock (escases) de varios medicamentos y la población a nosotros nomás nos exige cuando le pedimos que se compren porque ya no hay”, manifestó una trabajadora.

Otro problema que enfrentan los centros es la falta de personal. Por ejemplo, en K’ara K’ara no hay trabajadores de salud para la atención de farmacia, ecografía y laboratorio. Esa es una razón por la que no funciona emergencias.

“La farmacia atendemos sólo hasta las dos de la tarde porque no hay personal. Laboratorio y ecografía tampoco estamos atendiendo y los pacientes están yendo al Hospital del Sur”, dijo la misma trabajadora.

Según la responsable de informaciones en el centro de salud K’ara K’ara, Noemí Montenegro, la demanda de los pacientes en este centro se duplicó. Antes atendían cerca de 50 personas y ahora entregan más de 100 fichas al día.

En el centro de salud España, en Pucara Grande, la gente tiene que hacer fila desde la 01:00 y 02:00, caso contrario no alcanzan a una de las 30 fichas que se entrega, indicó su directora , Cinthia Rodríguez.

“Con las atenciones diarias no logramos cubrir toda la demanda que tenemos, porque somos la misma cantidad de médicos antes y después del SUS”, dijo Rodríguez.

En este centro hay cuatro médicos: dos a tiempo completo (seis horas), uno atiende medio tiempo y el que es responsable del bono Juana Azurduy de Padilla trabaja dos días.

“Llegué a las tres de la mañana y soy la ficha siete, hasta ahora no me han atendido (10:30). Cada vez es lo mismo aquí, tenemos que madrugar para hacernos atender. Lo peor es que algunos médicos nos atienden mal”, dijo Francisca Cruz, vecina de Pucara Grande.

En el centro de salud de Pucarita la situación es similar a la de los otros dos. Los pacientes incrementaron en un 100 por ciento y algunos medicamentos están faltando, según su director Carlos Aguilar.

Además, atiende sólo 12 horas, de 7:30 hasta las 20:00, por falta de personal.

“Los medicamentos de primera línea ya están comenzando a faltar, para el control niño sano, para las embarazadas y algunos analgésicos”, dijo Aguilar.

Añadió: “Nos prometieron que iban a incrementar personal para que comencemos a atender como el nombre del centro indica de manera integral y 24 horas, pero no fue así”.

A este nosocomio los pacientes acuden desde las 02:00 para recibir una ficha y poder ser atendidos en el turno de la mañana y tarde, para éste la fila comienza a las 9:30.

En el geriátrico y centro de salud Rojas Mejía, en La Chimba, el personal es escaso. Según la directora Judhit Choque, esto genera que la atención en farmacia sea irregular.

“Desde hace un mes no se ha vuelto a contratar al personal y esa falta nos ha provocado alteraciones en la cantidad de pacientes que estábamos atendiendo y en la calidad de atención al paciente”, dijo Choque.

Aunque ya han transcurrido cinco meses del 2019, la Secretaría de Salud de Cochabamba aún no ha contratado el personal adicional para los centros y hospitales, porque tuvo que esperar el primer reformulado del presupuesto para disponer de recursos.

Contrataciones

Ante estas necesidades, la directora de los centros de salud, Giovanna Colodro, garantizó la contratación de personal hasta la siguiente semana.

“Estamos en procesos de contratación, ya estamos solicitando los documentos para que se hagan los contratos. Esperamos que en dos semanas los centros tengan todo el personal”, anunció.

El municipio cuenta con 32 centros de salud dependientes de la Alcaldía, el 22 por ciento está abierto las 24 horas, como los hospitales de segundo nivel, Cochabamba y del Sur junto a cinco centros integrales: Sebastián Pagador, Alalay, 1º de Mayo, K’ara K’ara y Edgar Montaño. Sarcobamba y Pucarita no atienden emergencias por la falta de personal.

LA ATENCIÓN POR CENTROS EN LOS BARRIOS

32 centros de salud dependientes de la Alcaldía de Cochabamba

Centros de salud ambulatorios (de primer nivel)

SUBALCALDÍA TUNARI

1. Centro de Salud Pacata

2. Centro de Salud Condebamba

3. Centro de Salud Beato Salomón

4. Centro de Salud Ticti Norte

5. Centro de Salud Temporal

SUBALCALDÍA VALLE HERMOSO

6. Centro de Salud Cerro Verde

7. Centro de Salud Sennfeld

8. Centro de Salud Alto Cochabamba

9. Centro de Salud Villa Venezuela

10. Centro de Salud Alto Pagador

SUBALCALDÍA ALEJO CALATAYUD

11. Centro de Salud Kanata

12. Centro de Salud Mineros San Juan

13. Centro de Salud Lacma

14. Centro de Salud Jaihuayco

15. Centro de Salud Valle Hermoso

SUBALCALDÍA MOLLE

16. Centro de Salud Chimba

17. Centro de Salud Chávez Rancho

18. Centro de Salud Rojas Mejía

SUBALCALDÍA ITOCTA

19. Centro de Salud Maica Central

20. Centro de Salud Maica Quenamari

21. Centro de Salud España

22. Centro de Salud Villa Israel

23. Centro de Salud Gloria

Siete Centros integrales

24. Centro de Salud Sebastián Pagador

25. Centro de Salud Alalay

26. Centro de Salud 1 de Mayo

27. Centro de Salud K’ara K’ara

28. Centro de Salud Edgar Montaño

29. Centro de Salud Sarcobamba

30. Centro de Salud Pucarita

Dos Hospitales de segundo nivel

SUBALCALDÍA ADELA ZAMUDIO

31. Hospital Cochabamba

SUBALCALDÍA ITOCTA

32. Hospital del Sud

4_p3_rochaaa.jpg El centro de salud y geriátrico Rojas Mejía cuenta con poco personal. José Rocha

APUNTE

Sólo atienden a pacientes del SUS

En el centro de salud de K’ara K’ara sólo atienden a los afiliados al Sistema Único de Salud (SUS), según denunciaron algunos pacientes que esperaban al personal para que pueda afiliarlos a este seguro universal.

“Vine para que me atiendan, me den una ficha y así tenga que pagar, pero me dijeron que sin el SUS no me pueden atender”, dijo Mirtha Pinedo, vecina de la zona.

Para la directora de los centros de segundo nivel, Giovanna Colodro, no se puede negar atención a ningún paciente y los directores deben ver formas de inscribir pacientes que no estén en el SUS.