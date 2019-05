Alcaldía decide prohibir mototaxis y Aramco suspende su protesta

La Alcaldía prohibirá el servicio de mototaxis a través de una ley porque el Comité de Transporte determinó que es un medio con muchas desventajas e incompatible con la política de masificar el traslado de pasajeros, informó ayer el director de Movilidad Urbana, Ever Rojas.

El anuncio se conoció ayer y logró que la Asociación de Radiomóviles de Cochabamba (Aramco) suspenda sus medidas de presión programadas para hoy. También aceptó que la Alcaldía implemente gradualmente, según un plan de reordenamiento, la restricción universal en el centro de la ciudad.

“Es la primera vez que recibimos una respuesta a nuestras demandas. No se procederá a la legalización de los mototaxis, cuadratrack y trimotos en la ciudad, eso no significa que ellos no puedan continuar su trabajo en el área donde siempre lo han hecho”, señaló el dirigente de Aramco, Mauricio Leoni.

El director explicó que la decisión de prohibir los mototaxis se debe a que el servicio no cumple con las condiciones mínimas de seguridad para trasladar usuarios y va contra la política de impulsar el transporte masivo.

El Ejecutivo municipal ya presentó en abril un proyecto de ley al Concejo Municipal para prohibir este medio de transporte. Rojas dijo que con el nuevo informe el tratamiento debe continuar.

Por otro lado, el asesor general de la Federación de Mototaxis, Mario Ramos, rechazó la postura de la Alcaldía. “Está desconociendo el acuerdo al que llegamos la anterior semana, en el que quedamos en volver a sentarnos a conocer sugerencias para hacer una normativa que nos permita trabajar”, declaró.

Los mototaxis son un medio de transporte muy popular en la zona sur, principalmente en los distritos 9 y 15. Ramos sostuvo que el servicio que prestan no afecta a los afiliados de Aramco ni del transporte federado y libre.

“No pensamos ingresar al centro, sabemos que eso causaría mayor congestión vehicular. Nuestra ruta sería a partir de la av. 6 de Agosto”, reiteró. El asesor subrayó que 600 conductores de la federación se declararon en estado de emergencia.

“Llevamos a sólo el 30 por ciento de los pasajeros que hay en esas zonas. A diferencia de los radiomóviles nosotros ingresamos a lugares de difícil acceso o donde no llegan los trufis y micros”, complementó.

Restricción universal

Respecto a la restricción universal, el dirigente de Aramco indicó que el Ejecutivo municipal elaborará en los próximos 15 días un informe que permita ampliarla de “manera progresiva. Se prevé comenzar con la modalidad de taxitrufis”, dijo.

“Se ha recibido un memorándum de nuestra máxima autoridad ejecutiva que nos instruye elaborar una propuesta técnica para analizar la situación del transporte, la circulación vehicular en el centro y los lugares conflictivos”, afirmó el director de Movilidad Urbana.

Precisó que el estudio será integral y permitirá justificar la restricción. Aseveró que el documento será socializado con los representantes de los choferes, dirigentes vecinales y Aramco.

FEDERACIÓN ANALIZA PRESENTAR AMPARO

El asesor general de la Federación de Mototaxis, Mario Ramos, adelantó que en próximas horas los afiliados del sector se reunirán para definir las acciones que asumirán en rechazo a la determinación de la Alcaldía de prohibirles operar en la ciudad.

“Tendremos que iniciar un amparo constitucional porque están afectando nuestro derecho al trabajo”, manifestó.

El representante del sector mencionó que cuentan con el respaldo de la Federación de Juntas Vecinales y de pobladores de la zona sur de Cochabamba.

“Entre Aramco, los federados y libres suman como 50 mil afiliados. No les perjudicamos en nada”, agregó el asesor.