Alcaldía de Sacaba no permitirá casas ilegales en lotes en disputa

Después de que la violencia se desbordó en Colinas de Andalucía por una pelea de tierras ayer, la Alcaldía de Sacaba intervino y paralizó las construcciones ilegales.

Además pidió a los bandos en conflicto que definan su derecho propietario en la vía judicial. Pese a ello, los dos sectores se mantienen en vigilia.

Una comisión de la Alcaldía inspeccionó las 10 hectáreas que se disputan los asentados y vecinos de la urbanización de Colinas de Andalucía para verificar que no se realicen construcciones ilegales.

El subalcalde del distrito 3, Rodrigo Villegas, en compañía de técnicos de Urbanismo, inspeccionó y notificó a ocho propietarios de construcciones “supuestamente ilegales”.

La asesora legal de la Alcaldía de Sacaba, Graciela Fernández, afirmó que “el Gobierno municipal va a hacer un celoso control del tema de construcciones ilegales”.

“Hemos visto que se ha estado ingresando material de construcción. Si se inicia construcción, vamos a proceder a realizar las paralizaciones, pero el tema del derecho propietario se tiene que resolver en la vía judicial”, afirmó.

Villegas añadió que paralizaron las obras incluso cuando evidenciaron material de construcción. “A veces también el albañil no maneja esa orden de construcción, a veces el dueño nomás se lo guarda”, dijo.

Luego de la violencia que dejó 10 heridos el miércoles, la subalcaldía les dio 24 horas para que los vecinos presenten sus documentos de construcción aprobados.

“En cualquier terreno no se puede construir si no tiene permiso (…), si no lo tienen van a ser paralizados”, advirtió el subalcalde.

Añadió que la Defensoría acompañó en la inspección y se observó a niños en brazos, madres y mujeres embarazadas, por lo que les recomendó retirarse del lugar.

“Como han visto, anoche hubo conflicto. En cualquier momento puede haber enfrentamientos y los niños son los más vulnerables”, dijo.

San Pedro

El conflicto por las tierras de las Colinas de Andalucía también amenaza un sector del cerro San Pedro, en el lado de Sacaba. Al respecto, el subalcalde dijo que sólo el 60 por ciento de los terrenos están saneados y no dejarán que se construya en las pendientes de la serranía.

“En el cerro sí hay algún tipo de terrenos, pero están observados porque no han pasado por la subalcaldía”, indicó.

Disputa

El apoderado y vendedor de las 10 hectáreas a las que intentan ingresar, Boris Apodaca, denunció que “ellos (vecinos) están metiendo materiales y están construyendo a plan de hormiga, a lo rápido, en los terrenos en disputa”. Dijo: “Qué hace la subalcaldía, no hace nada”.

Fernández recordó que en 2011 “hubo un intento de posesión, como ahora, aunque en ese momento han querido realizar construcciones y es por eso que la Alcaldía ha intervenido”. Entonces se demolieron 100 casas.

Los asentados aseguran contar con el derecho propietario, porque son herederos. En tanto, los vecinos aseguran que el título de herederos es falso. Los asentados califican la urbanización de “fantasma” por tener registro de una propiedad de La Paz.

En dos semanas de conflicto, los compradores se asentaron en tres lotes de la urbanización Colinas de Andalucía.

OPINIONES "El Gobierno municipal va a hacer un celoso control del tema de construcciones ilegales". Graciela Fernández. Asesora legal de la Alcaldía de Sacaba. "Estamos en un Estado de derecho, pero donde no se puede lograr que se respete el derecho propietario". Verónica Rivas. Abogada de la urbanización Colinas de Andalucía,

UNAS 380 FAMILIAS PRETENDEN INGRESAR; LOS VECINOS GESTIONAN SU DESALOJO

Unas 380 familias que ya ocuparon tres lotes intentan ingresar hace más de dos semanas a los predios de las Colinas de Andalucía, pero los vecinos buscan desalojarlos. Ambos presentan documentos de propiedad.

La subalcaldía del distrito 3 de Sacaba se reunió ayer con ambas partes en conflicto para mediar y llegar a una solución, pero tras hora y media, no se logró nada.

“Lastimosamente no hemos podido conseguir algún tipo de acuerdo”, manifestó el subalcalde del distrito 3, Rodrigo Villegas.

La asesora legal de la Alcaldía de Sacaba, Graciela Fernández, indicó que las personas que ingresaron manifestaron que no se retirarán de los lotes y dijo que la vía judicial y el Ministerio Público determinarán quién tiene el mejor derecho propietario.

Sin embargo, la abogada de los afectados, Verónica Rivas, informó que “existe un vacío jurídico muy grande”, porque ni el Ministerio Público ni el Tribunal Agroambiental tienen facultades, pero acudieron a una vía idónea, mediante la cual buscan desalojar a los asentados en tres lotes.

El apoderado de José Luis L. A., Boris Apodaca, señaló que son 380 familias que compraron los lotes y que buscan recuperarlos.

“No somos loteadores; somos propietarios. Queremos recuperar los lotes que nos pertenecen”, dijo uno de los compradores de los lotes, Sabino Condori.