Ardaya: El contrabando es parte de la cultura de algunas comunidades

La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, señala que existe una cultura de contrabando en algunas comunidades que están situadas en la frontera del país, y que es necesario hacer un trabajo minucioso para acabar con esta actividad delictiva, que generalmente se relaciona con otras como el narcotráfico.

Señala que es por esta razón que los funcionarios que prestan servicio en la ANB sufren constantemente agresiones, incluso por la comunidad entera de una región.

Los operativos para el decomiso de mercadería ilegal, en algunos casos, obliga a que el personal llegue hasta comunidades próximas a los más de 7 mil kilómetros de fronteras que tiene Bolivia.

De manera frecuente se tropiezan con traficantes que operan en complicidad con algunos comunarios que conocen bien el terreno, lo que les facilita huir, despistar o esconderse.

“Básicamente, entendemos que es un tema cultural. Falta de conocimiento, por una parte; pero también, es un tema cultural, del padre al hijo y del hijo al padre”.

Ardaya señala que el mecanismo que utilizan los “piloteros” (encargados de meter la mercancía de contrabando) es convencer a los comerciantes a no pagar impuestos y para esto deben dar otra opción.

“Yo te voy a cobrar el 6 por ciento, entremos a la negra”, agrega Ardaya quien asegura que esa gente está dedicada a hacer eso con fines distintos.

“Uno no puede explicar en su momento por qué queman la mercancía. ‘Ni para vos ni para mí; lo quemo’. Una explicación podría ser el lavado de dinero, es una de las variables que está entrando normalmente porque en todas las aduanas del mundo, excepto en la boliviana, existen las variables como por ejemplo terrorismo, hay el tema de contrabando ligado a narcóticos”, detalló.

Protección

Ardaya sostuvo que en el último ataque a los depósitos de la ANB de Tambo Quemado del 27 de diciembre pasado, los dueños de la mercadería decomisada ingresaron por el río, destruyeron una pared y tomaron de rehén a un funcionario para recuperar un camión y no se llevaron nada más, pese a la existencia de otros equipos y maquinaria de valor significativo.

“Han ido al subalcalde o autoridades (para decirles que) por favor vengan a hablar, dile que suelte mi camión”, señala Ardaya cuando las mismas autoridades saben que se trata de un delito.

Agrega que los mismos comunarios contrabandistas “van dando noticias e, incluso, hay una lucha entre los propios contrabandistas. (Dicen:) ‘si a mí me han agarrado mi camión es porque tú me has denunciado’”.

Entonces, esto refleja una cultura enraizada de contrabando en familias de varias comunidades aledañas a las fronteras del país y que pese a los controles se las ingenian para seguir delinquiendo o evadiendo a la ANB.

517 millones de bolivianos es el valor de mercadería decomisada en 2017 en diferentes puntos del país. El 30 por ciento decomisado en La Paz.

TRABAJO DESDE LAS ESCUELAS PRIMARIAS

Ardaya informó que la Aduana trabaja con el Ministerio de Educación, toda vez que el tema de este ilícito se relaciona con lo cultural, por lo que refiere la necesidad de incorporar en el currículo escolar como una materia de escuela.

“Que lo meta como una materia obligatoria va a permitir cambiar la mentalidad; el poner los chips, el poner ese tema los cinturones electrónicos, comunicación, tema de los drones no va a permitir minimizar”, sostuvo.

En 2017, la Unidad de Control Aduanero (UCA) realizó 8.532 operativos y se decomisó mercancía por 517 millones de bolivianos. El 30 por ciento se realizó en La paz

CRONOLOGÍA

4 de noviembre de 2016: Cerco a Sabaya

La ANB cercó la población de Sabaya en Oruro luego de verificar que 50 camiones con contrabando de ropa, cajonería y artículos electrónicos recibían refugio en esa localidad.

14 de abril de 2017: Ataque con dinamita

La ANB denunció que su personal fue atacado con piedras y dinamita por contrabandistas en El Alto para recuperar mercancía ilegal valuada en más de 1,5 millones de bolivianos.

14 de agosto: Incendian camión

Un grupo de contrabandistas incendió un camión con mercadería ilegal en la localidad orureña de Caracollo, para evitar que personal de la ANB y efectivos policiales trasladen el motorizado.

19 de noviembre: Fallece joven en Oruro

Un joven de 24 años acusado de conducir un camión con mercadería ilegal falleció en la comunidad de Jaramillo, Oruro, luego de haber recibido un disparo en la cabeza.

25 de diciembre: Ataque a almacén

Un grupo de al menos 60 personas con armas de grueso calibre asaltaron los almacenes de la ANB en Tambo Quemado.