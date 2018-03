Aasana impulsa proyecto de ley para sanear aeropuerto de Oruro

A través de una carta enviada a la Asamblea Legislativa (ALD) de Oruro, el director de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), Javier Arévalo, solicitó la elaboración de un proyecto de ley para sanear y registrar en Derechos Reales el aeropuerto Juan Mendoza de Oruro a nombre de dicha institución.

Según los documentos a los que tuvo acceso Los Tiempos, la misiva, remitida el 22 de noviembre de 2017 y firmada como “recibido” dos días después, contiene también el proyecto de ley.

“Tengo a su bien remitir un borrador del proyecto de ley del meritado tema para su revisión, corrección, modificación y ampliación si corresponde, apelando a su amplio espíritu de colaboración”, señala la carta de Aasana.

Según el asambleísta de Oruro, Aldo Pizarro, la norma aún no fue tratada en el pleno de la Asamblea.

Sin embargo, el pasado 13 de marzo, Arévalo aseguró que todos los aeropuertos del país son de propiedad del Estado y no cuentan con parte de capital privado del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB).

El proyecto de ley impulsado en la Asamblea Legislativa de Oruro tiene cuatro artículos. El primero establece que se disponga la inscripción en el registro de Derechos Reales del Distrito de Oruro el derecho propietario de Aasana sobre una superficie de 379,76 hectáreas correspondientes al aeropuerto Juan Mendoza.

En tanto, el tercero advierte que en caso de identificarse propiedad privada dentro del perímetro definido en el artículo primero, previa acreditación correspondiente, se procederá a la expropiación.

El debate sobre la propiedad de los aeropuertos del país se abrió hace dos semanas, cuando el gerente del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Orlando Nogales, presentó documentos de registros de Derechos Reales de los aeropuertos de Oruro, El Trompillo y de Cochabamba, a nombre de la empresa.

Sobre el caso específico de Oruro, Nogales indicó que se presentaron los documentos que demuestran la propiedad de este aeropuerto a nombre de la empresa privada ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para demostrar solvencia económica.

En tanto, Areveló afirmó que el LAB mantiene una deuda con Aasana de 17.508.000 bolivianos por concepto de servicios no abonados por parte de la extinta aerolínea.

Aeropuerto Jorge Wilstermann

Los terrenos del aeropuerto Jorge Wilstermann registrados en Derechos Reales a nombre del LAB, suman varias anotaciones que se extienden por más de tres hojas, entre ellas figuran también medidas precautorias de las AFP por una deuda de 3,4 millones de bolivianos.

EXTRABAJADORES DE LAB EXIGEN PAGOS

Después del anuncio que realizó el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) de volver al mercado, los extrabajadores exigen que primero se les pague los sueldos y beneficios sociales adeudados desde que la empresa dejó de operar.

“Para nosotros no es problema que vuelva a volar, pero también consideramos que hay una serie de pasos y normativas. Ellos tienen que cumplir, lamentablemente no es fácil que vuelvan a volar no más así”, afirmó la secretaria ejecutiva de la Asociación de Extrabajadores Acreedores de Sueldos Devengados y Beneficios Sociales del LAB, Evelin Siles.

Según el gerente del LAB, Orlando Nogales, la firma debe 150 millones de dólares, que también incluye la deuda con los extrabajadores.