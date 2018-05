Contracción de la inversión y regalías chuquisaqueñas

Desde 2007, la inversión pública en Chuquisaca tendió a incrementarse pasando de $us 82 millones, en 2008, hasta los $us 288 millones de 2015. En promedio, entre 2005 y 2016, el aumento fue de 15,8 por ciento anual, pero este último año cayó en 12,2 por ciento respecto a 2015, registrando un valor total de $us 253 millones, resalta la Fundación Milenio.

También las regalías y transferencias recibidas por Chuquisaca se vieron afectadas por la desaceleración de la economía: en 2015 y2016, el total recibido se contrajo en 16,6y 29,4 por ciento, respectivamente. Si se considera el nivel más alto que fue 2014 con Bs 2.318 millones, Chuquisaca recibió un 41,1 por ciento menos en los siguientes dos años.

El gobierno departamental sufrió la mayor contracción con Bs 493 millones entre 2014 y 2016, que representa más del 50 por ciento. Los municipios y la universidad también presentaron una reducción en sus recursos, aunque en menor cuantía durante dos años de manera consecutiva.

Exportaciones

El nivel más alto en las exportaciones chuquisaqueñas se registró en 2012 con un valor de $us 449,7 millones. Desde entonces, el descenso fue continuo hasta 2016 que se registró un total de $us 43,6 millones; es decir, una contracción de casi 90 por ciento. En 2017, hubo una recuperación principalmente a una mayor venta de zinc y en menor proporción de la subida del valor de las exportaciones de plata y gas natural.El total de las exportaciones, en 2017, subió en 24,9 por ciento con respecto a 2016, totalizando $us 54,4 millones.