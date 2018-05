Hidrocarburos Chuquisaca sufre los efectos de su dependencia

El departamento de Chuquisaca durante el periodo de bonanza profundizó su dependencia del sector de hidrocarburos. Una parte importante de su producto y de sus recursos se originó en dicho sector que, una vez terminada la bonanza, empezó a sufrir sus consecuencias negativas. “Así lo evidencia no solamente un menor crecimiento del PIB, sino una caída importante en las regalías”, concluye un reporte de la Fundación Milenio sobre el desempeño económico de ese departamento, publicado con motivo de la celebración de los 209 años del Grito Libertario del 25 de mayo de 1809.

La publicación resalta que sectores como la construcción y la industria cementera de ese departamento se beneficiaron de un mayor flujo de dinero en la economía, pero actualmente atraviesan por un período contractivo. Tal como ocurre con otros departamentos del país, “Chuquisaca resiente de la falta de diversificación productiva y económica”.

Según el análisis de la Fundación, después de un periodo de continuo crecimiento, el ingreso per cápita en el país se estancó durante las gestiones 2015 y 2016. La tendencia fue similar entre el promedio nacional y el registrado en el departamento de Chuquisaca. “Este último llegó a su nivel máximo en 2015 con $us 2.801, pero el siguiente año; es decir, 2016, bajó en uno por ciento hasta los $us 2.772. Esto fue producto de la desaceleración de la economía nacional en general y del sector de hidrocarburos en particular”.

Esa desaceleración, según los datos analizados por Milenio, se reflejan en 2016 en todos los sectores de la economía chuquisaqueña: productivos y servicios.

Los hidrocarburos

En 2005, la participación del sector “petróleo crudo y gas natural” representó sólo el 3,6 por ciento del total del departamento, la actividad más relevante fue la agricultura, con un 21,4 por ciento; luego la industria manufacturera, gracias a la producción de cemento; y finalmente la administración pública. Esa situación cambió significativamente hacia 2016, los hidrocarburos pasaron a ser la actividad más importante para el departamento, representando el 16,5 por ciento del total, mientras la agricultura contrajo su participación (a 14,6 por ciento) pasando al cuarto lugar en importancia. En tanto, el peso de la industria manufactura como de la administración pública se mantuvieron relativamente constantes. Otro cambio importante fue el del comercio que igualmente se vio disminuido.

El PIB

Desde 2005 y hasta el año 2013, la tendencia del PIB chuquisaqueño fue ascendente, llegando a registrar una tasa máxima de 11 por ciento. El periodo de mayor dinamismo se dio entre 2012 y 2015, debido, principalmente, a la actividad de “petróleo crudo y gas natural”. Dicha actividad creció en 95,5 por ciento en 2012 respecto a 2011; es decir, que casi se duplicó en un solo año. Si bien en las siguientes gestiones se registraron aumentos, éstos fueron a tasas menores, hasta el nivel más bajo en 2016. Ello muestra que la desaceleración no sólo es en la producción de gas natural.

La razón del importante avance en la actividad hidrocarburífera fue el incremento en la producción de gas natural que pasó de aproximadamente 2,0 MMm3/Día, en 2011, a 3,6 MMm3/Día, en 2012; es decir, un aumento de 83,7 por ciento. Hasta el año 2016, el nivel producido llegó a 6,9 MMm3/Día. Sin embargo, en la gestión 2017 cayó, lo que también hace prever una contracción e incidencia negativa en el producto chuquisaqueño para ese año, resalta el informe de Milenio.