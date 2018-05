Sánchez: Paro en la planta de urea es normal y común

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, niega que existan problemas estructurales en la planta de urea de Bulo Bulo e insiste en que se trata de un paro programado, pese a ser la tercera vez que ocurre lo mismo a ocho meses de la inauguración sin que se dé a conocer un cronograma.

“Cuando hay planta hay paros ¿no? para que no haya paros no hay planta. El concepto hoy es qué hay una planta, hay una industrialización”, indicó sin brindar mayor información técnica sobre la situación de la planta de urea.

Agrego que “este paro es normal y común”. Sin embargo, y pese a las constantes solicitudes, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no dio a conocer el cronograma anual de paros programados en la fábrica.

El pasado martes, el senador Óscar Ortiz denunció que la planta de urea se encuentra paralizada. Manifestó que en esta oportunidad la situación sería más crítica, porque existe fuga de material y se requiere de repuestos del exterior.

El legislador presentó ayer una solicitud de informe al Ministerio de Hidrocarburos para que se brinde información sobre lo que sucede en Bulo Bulo.

En tono de burla, Sánchez dijo que Órtiz se convirtió en el jefe de mantenimiento de la planta de urea.

Sin embargo, no precisó de qué tipo es el tercer paro de la planta que no cumple ni siquiera un año de operaciones. “Lo que pasa es que el senador Óscar Ortiz no quiere que haya industrialización, no se convence, hay dos, tres, cuatro (paros). En la historia de Margarita debe haber cinco paros al año, porque son normales y comunes y las maquinarias tienen que tener algún tipo de problema” y si no mantenimiento.

DATOS

Se trata de la tercera denuncia de paralización. El senador de oposición Óscar Ortiz denunció, el 11 de diciembre de 2017 y el 6 de marzo, la paralización de la planta que costó más de 900 millones de dólares y que fue inaugurada el 14 de septiembre del año pasado por el presidente Evo Morales.

Se prevé exportar 200 mil toneladas. Se estima que este año se exporte un gran volumen del fertilizante en aproximadamente 200 mil toneladas, pese a los paros.

La entrega de la ferrovía aún está pendiente. La planta debía contar con una vía férrea para facilitar el traslado de la urea, pero su entrega continúa pendiente hasta la fecha.