Falla en planta de urea es estructural y fuga de amoniaco podría ser tóxica

Después de que el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, confirmara que la planta de urea y amoniaco, ubicada en Bulo Bulo, se encuentra paralizada por una fuga de amoniaco a causa de “un pequeño desperfecto”, el especialista químico y petroquímico Hugo del Granado sostuvo que se trata de un problema grave y que puede ser provocado por una posible falla en el diseño. Además alertó del riesgo que representa este problema para la población cercana a la planta.

El Ministro de Hidrocarburos, según ANF, aseguró que “la planta ha tenido un pequeño desperfecto, ha tenido una fuga de amoniaco, pero no le cuesta absolutamente nada a YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) porque tiene un seguro de construcción”. También manifestó que este tipo de paros en una planta es normal, sobre todo en sus primeros seis meses de operación.

Sin embargo, Del Granado explicó que se trata de “un evento extraordinario” en una planta de con estas características porque implica un problema “muy grave desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la contaminación a las poblaciones aledañas”. Añadió que el amoniaco es un gas tóxico dañino para la salud humana y que, al mezclarse con agua, se convierte en ácido nítrico.

“Por los problemas medioambientales es que las plantas producción de amoniaco, porque es la primera fase de la producción de urea, tienen excesivo cuidado con que se produzcan fugas de este gas, que es un químico contaminante”, dijo.

El especialista mencionó que, al haber una fuga de amoniaco, “quiere decir que hay algo descuidado de mucha gravedad”, por lo que se debe efectuar un reclamo a los proveedores.

“Es un problema de mucho cuidado, no es de detalle ni de falla de un equipo menor, sino es un problema sensible y, por lo tanto, no es para ser tratado a la ligera, quiere decir que hay una falla en el diseño mismo de la planta”, explicó Del Granado.

Agregó que este proceso de pruebas se efectuó durante más de un año y contó con la supervisión de una empresa especializada. Añadió que cuando se pone en marcha una planta de estas características es porque todas las pruebas han dado un resultado positivo respecto al funcionamiento de cada una de las partes y equipos.

Del Granado también hizo notar que los constantes paros perjudican la concreción de acuerdos comerciales para la exportación de urea, puesto que los clientes necesitan certidumbre del abastecimiento del producto. “Un cliente serio no puede estar pendiente de si producen o no producen”, afirmó.

Por su parte, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Gustavo Serrano, cuestionó al ministro Sánchez por justificar las irregularidades en la planta petroquímica y recordó que ésta tiene un costo aproximado a 1.000 millones de dólares, por lo que “no puede estar parando cada dos meses”.

LA VENTA DE UREA ES MÍNIMA EN 8 MESES

En ocho meses de funcionamiento, la planta de urea vendió 48.981 toneladas, lo que no representa ni el 10 por ciento de las 504.000 toneladas que debió producir funcionando al máximo de su capacidad.

Según un boletín informativo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), desde octubre a la fecha, la comercialización de urea alcanzó a 48.981 toneladas, de las cuales 12.388 fueron distribuidas en el mercado interno y 36.593 fueron destinadas a la exportación. El presidente de YPFB, Óscar Barriga, informó que la tasa de operación de la planta oscila entre 1.000 y 1.700 toneladas por día.