Abren río Madre de Dios para exploración aurífera

El Gobierno, a través del viceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Víctor Flores, anunció la prospección y exploración aurífera en el río Madre de Dios, con un potencial estimado de más de 5,4 millones de onzas troy de oro anuales, extendidos presuntamente en yacimientos sobre 681 kilómetros de longitud. Lanzó el proyecto sin contar con el consentimiento de las comunidades indígenas que resultaren afectadas.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Durante la rendición inicial de cuentas 2018 del Ministerio de Minería, Flores presentó el proyecto aurífero ante los afiliados de la Federación Regional de Cooperativas Auríferas (Ferreco), la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), representantes de la empresa minera y el Estado, el río Madre de Dios localizado sobre el río del mismo nombre.

“El río Madre se extiende desde la frontera con el Perú hasta la frontera con Brasil; tiene 681 kilómetros de longitud, con un ancho entre los 300 hasta 1.200 metros (…). Como Estado, como país, desde 1970, 1980 a través de Geobol, de otras instituciones como Sergeotecmin, ya se han realizado trabajos de exploración y prospección, entonces está prevista en la presente gestión tareas de exploración. Este río se caracteriza por ser muy caudaloso y prometedor”, señaló.

Horas más tarde, el martes, Flores, a través de radio Panamericana, negó que se haya ofrecido a las cooperativas mineras el río Madre de Dios para proyectos de explotación. “Quiero dejar claro que en ningún momento he manifestado o me he referido a que podría ser posible (la exploración) por las cooperativas”, dijo en la entrevista.