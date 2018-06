Reconocen que muestras en Bulo Bulo fueron a destiempo

El secretario de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba, Gonzalo Muñoz, reconoció que los estudios de agua del río Muñecas se realizaron debido a publicaciones de medios de comunicación y un mes después de haberse presentado el problema en la planta de urea, pero insistió que en los resultados preliminares que se tienen no existen reportes de contaminación.

“Hay que entender que estos laboratorios son mucho tiempo después de la dificultad que ha reportado yacimiento. Si bien el 7 de mayo había acontecido esa dificultad en la planta de Bulo Bulo (…), nuestras muestras han sido un mes después”, manifestó.

Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, indicó que el informe señala que la permisión en fuentes de agua es de tres partes por millón de amonio. “Hoy, el río Muñecas tiene un porcentaje de 0,5 partes por millón de amonio, lo permisible es 4”, dijo.

En documentos a los que accedió Los Tiempos, se constató que los estudios de laboratorios de aguas, suelos y aire realizados en dos sectores del río Muñecas en mayo de 2017 develan un nivel de amonio (N) que oscila entre los 6 y 11 miligramos por litro (mg/l), más de lo que establece la Ley 1333 de Medio Ambiente que es de 4, según el informe elaborado por el laboratorio Quebracho.

Muñoz recalcó que, hasta la fecha, la Alcaldía de Entre Ríos no remitió una denuncia sobre los problemas ambientales. “Yo puedo certificar de que no he recibido nada y nos hemos movilizado en la medida de que los medios han alertado de aquello”, dijo.

Este medio se contactó con el alcalde del municipio de Entre Ríos, Aurelio Rojas, el pasado martes, pero evitó pronunciarse. La Gobernación solicitará apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas para realizar estudios adicionales. También solicitó información a la Alcaldía de Entre Ríos y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Ninguna de las dos instancias respondió a los pedidos, pese a la inspección en Bulo Bulo fue hace dos semanas.

Añadió que las licencias ambientales para el funcionamiento de la planta fenecen este año, pero YPFB realiza los trámites para la renovación. “En esto hemos seguimos profundizando las medidas. Hemos pedido al Ministerio de Medio Ambiente que monitoree la calidad del agua y ahora estamos esperando una respuesta”.

DATOS

Entre Ríos ocultó información de contaminación. Pese a las quejas por problemas de contaminación y efectos en la salud de los niños, el municipio de Entre Ríos ocultó los resultados de laboratorios realizados en el río Muñecas hace más de un año. Las muestras advirtieron presencia elevada de amonio y coliformes fecales.

YPFB autoriza inspección 7 semanas después. A siete semanas de haberse registrado la fuga de amoniaco en la planta de urea de Bulo Bulo, YPFB autorizó una inspección impulsada por el presidente de la Federación de Trabajadores Campesinos de Bulo Bulo, Andrónico Rodríguez.

ESPERAN LA LLEGADA DE UN EQUIPO TÉCNICO DE RUSIA

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, anunció la llegada de un equipo técnico de Rusia tras la firma del memorando de entendimiento con la rusa Acron para la creación de una sociedad mixta que se dedicará a comercializar la urea producida en la planta de Bulo Bulo.

Por otra parte, anunció la protocolización de contratos con la rusa Gazprom hasta octubre, para la inversión de 1.220 millones de dólares para la exploración y explotación del campo Vitiacua, ubicado en la provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca, además de la conversión energética vehicular.

“Habrán inversiones a corto plazo; inversiones hasta octubre; se va a protocolizar el contrato con Gazprom que invertirá en Vitiacua (…). Para el tema de los créditos para vehículos a GNV (Gas Natural Vehicular) cambiando la matriz energética vehicular de diésel”, señaló.

La rusa Gazprom expresó su interés en ejecutar la perforación de dos pozos exploratorios y seis en desarrollo, con una producción máxima de 400 millones de pies cúbicos en los próximos años, tras la visita del presidente Evo Morales a Rusia.