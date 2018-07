Gustavo Rodríguez Ostria: “BoA y Entel alistan operaciones en Perú y se abrirá otro paso fronterizo”

El embajador de Bolivia en Perú, el destacado historiador Gustavo Rodríguez Ostria, informó que empresas nacionales como Entel y Boliviana de Aviación (BoA) tienen gestiones avanzadas para iniciar operaciones en ese país. Además, aseveró que ambos Estados piensan abrir un nuevo paso fronterizo en la Amazonía para mejorar el flujo comercial y turístico.

En una entrevista con Los Tiempos, el diplomático destacó el buen momento que pasan las relaciones bilaterales entre Bolivia y Perú.

¿Cómo evalúa la relación bilateral?

Yo diría, de modo general, que la relación entre Bolivia y Perú es una relación histórica y dinámica que se traduce en resultados. Fruto muy importante de esto es que hemos logrado crear una estructura que permite sistematizar la relación y que permite definir políticas conjuntas de ambos países, como es el tema del Gabinete Binacional. Esta práctica ya desarrollaba Perú con otros países, pero a iniciativa conjunta logramos establecer esta nueva relación y ahora vamos a tener el cuarto Gabinete Binacional y el cuarto encuentro presidencial en Cobija será en septiembre.

¿Cuál será la agenda?

Ahí se tratan distintos temas desde seguridad y defensa, minería ilegal, hasta los temas de la integración entre Tacna y La Paz o a Ilo, temas de seguridad económica, pasando por desarrollo social, inclusión u otros. No es una agenda política, sino económica y social.

Uno se pregunta por qué Pando, porque Pando es fronteriza con Perú, normalmente vemos la relación, la historia, la dinámica nos lleva a pensar temas alrededor del lago Titicaca, pero hay la otra frontera que es probablemente la más larga, la amazónica, donde no tenemos ni siquiera un paso fronterizo, y que si tú quieres ir de esa zona a Puerto Maldonado (en Perú) tienes que ir primero a Brasil, no hay una carretera interna, lo cual es un lío. Por eso, estamos construyendo eso, trabajar un paso de frontera, una vía de comunión entre Puerto Maldonado y la frontera boliviana. Pero todas estas cosas son posibles porque hay diálogo fraterno entre los presidentes.

¿Qué proyectos más tiene Bolivia con Perú?

A parte del Gabinete Binacional, el corredor bioceánico, una agenda cada vez más sólida del puerto de Ilo, la carretera Tacna-La Paz, el nuevo paso de frontera que se está ajustando, habrá una nueva reunión de aduanas. Además, Entel ahora también está entrando a ser parte del mercado de la oferta de telecomunicaciones en el Perú, está avanzado. BoA entiendo que tiene autorización para la ruta Lima-Santa Cruz, entiendo que está viendo frecuencias. Entel está apunto de inaugurar una oficina en Ilo, va a ofertar al sur de Perú, hizo su solicitud para operar en el sur de Perú. Quiero marcar que eso es posible si hay una buena relación diplomática.

¿Cómo está el avance del anterior Gabinete Binacional?

Se avanzó bastante, ahora en julio tenemos una reunión de evaluación. Se ven los acuerdos, los responsables y las metas que se han alcanzado. Ahora, estamos evaluando, primero cada uno lo hace por su parte y luego nos reunimos para evaluar en conjunto.

Cochabamba será sede hoy de la Reunión de Trabajo para la Integración entre Bolivia y Perú.

COMISIÓN VERÁ INTEGRACIÓN A ILO

Para hoy está prevista la Reunión de Trabajo de Transporte y Comunicaciones para la Integración entre Bolivia y Perú. El objetivo es que se tracen planes para fortalecer la circulación vial y carga de pasajeros con salida al Puerto de Ilo.

El embajador Rodríguez Ostria explicó que el trabajo se centrará en temas de carguío y precios, condiciones, la seguridad para los vehículos y condiciones de acceso a esa carga en términos aduaneros.

TREN BIOCEÁNICO: “NO SE DESCARTA A NINGÚN PAÍS”

¿Qué avances hay en el proyecto del tren bioceánico?

Es un proyecto para integrar la región, cuando llegué hace cuatro años no tenía sustancia este proyecto. Hoy en base al trabajo y los intereses de los distintos países, esto avanzó muchísimo. Tuvimos una reunión en Lima con autoridades de distintos países. La conclusión es que este corredor es necesario para el desarrollo de América Latina. Los datos muestran que financieramente es sostenible.

Ahora, se va por el estudio más integral, técnico, financiero, cada país tiene un estudio de su propia parte, Perú y Bolivia también a partir del centro administrativo y técnico que va a ser Cochabamba.

También hay interés de europeos para invertir, está pensado como un mecanismo de tracción de inversiones .Hoy esa idea tiene materialización concreta y tiene su propia vida. No se descarta a nadie, el ministro (Milton Claros) ha dicho que el que quiere participar puede hacerlo. Pero el eje central es Brasil, Bolivia y Perú. Pero puede venir Chile o Argentina.