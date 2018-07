Trabajadores de Sabsa denuncian “acoso” laboral

Los trabajadores de los Servicios de Aeropuertos de Bolivia (Sabsa) anunciaron el inicio hoy de una serie de protestas exigiendo del respeto al fuero sindical y de sus derechos, según el portal Urgentebo.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Sabsa Regional La Paz-El Alto, Grover Muñoz, informó que la primera medida, a cumplirse hoy a las 20:00, será el pegado de carteles y panfletos en el hall del aeropuerto internacional de El Alto, en los que se expresará la protesta contra la empresa porque no respeta el fuero sindical, el acoso laboral contra los trabajadores y la demandan indumentaria.

El martes, dijo que sostendrán un mitin de protesta en la misma terminal aeroportuaria y en el que definirán las próximas medidas que tomarán.

“Hemos decidido los trabajadores ingresar en esta lucha y esperamos una respuesta a nuestras demandas”, declaró Muñoz.

El dirigente aclaró que las medidas que asumirán a partir de hoy los trabajadores no significan una paralización de actividades, pero no descartan una huelga de hambre si sus reclamos no son atendidos.