Monasterio indaga posible apropiación indebida de jet

El diputado Tomás Monasterio (UD) informó ayer que persistirá en fiscalizar la situación del jet de lujo que ingresó al país en 2017, presuntamente con un grupo de misioneros cristianos, porque considera que la transferencia que realizó la Aduana Nacional al Ministerio de la Presidencia puede estar vinculada con un caso de “apropiación indebida de bienes”.

Monasterio hizo el anuncio después de que el viernes se le impidió entrar al aeropuerto El Trompillo, en Santa Cruz, por instrucciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para inspeccionar el jet Súper Mid-Size Gulfstream GLLL, con placa N557JK, que fue incautado y adjudicado al Ministerio de la Presidencia.

El legislador manifestó que indaga todos los aspectos relacionados con el ingreso de la aeronave y las acciones que el propietario asumió para conservar el jet ante las contradicciones que encontró en la documentación oficial que ha divulgado la Aduana. También, verifica si la instancia nacional cumplió con el procedimiento para transferir la aeronave, entre ellas, la notificación al propietario.

“Ustedes saben que a pesar de las amenazas que he recibido contra mi familia y de los procesos que me han iniciado jamás dejé de pelear y ésta no va ser la excepción, por más que hoy me coarten la fiscalización vamos a seguir investigando a profundidad ese tema”, declaró.

El gerente de Fiscalización de la Aduana, José Blacut, aseguró que el jet fue nacionalizado antes de ser transferido al Ministerio de la Presidencia, en el marco de la normativa, como la Ley 975. También se hizo la póliza de importación.

CRONOLOGÍA

viernes 6 julio Aduana informa

El 6 de julio, se conoció que la Aduana Nacional comisó un jet de lujo y lo transfirió al Ministerio de la Presidencia.

lunes 8 julio DGAC se pronuncia

El director de la DGAC, Celier Aparicio, revela que la nave cumplió requisitos de ingreso y pidió trasladar consultas a la Aasana, Migración y Felcn.

viernes 13 julio Tarjeta roja

El diputado Tomás Monasterio intentó entrar al aeropuerto El Trompillo para fiscalizar ingreso del jet con matrícula N557JK, que llegó con misioneros cristianos el 7 de abril de 2017 procedente de México (Cozumel), pero sufrió un desperfecto (despresurización) y se quedó para mantenimiento.