Moncada acusa a Mesa de omisión y crece el apoyo al expresidente

En el 209 aniversario de La Paz, ENDE Corporación inauguró el proyecto "Línea de Transmisión Mazocruz-Pallina" y "Subestación Contorno Bajo", que forma parte del tercer tramo del futuro anillo en 230...

El diputado Tomás Monasterio (UD) informó ayer que persistirá en fiscalizar la situación del jet de lujo que ingresó al país en 2017, presuntamente con un grupo de misioneros cristianos, porque...

El expresidente Jorge "Tuto" Quiroga aseguró que no tiene temor a que se le inicie un proce-so de responsabilidades en el caso Quiborax porque la norma que dividió el salar de Uyuni no tiene...