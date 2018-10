Argentina revisa los alcances del contrato de gas suscrito con Bolivia

La administración de la Casa Rosada de Argentina ya estudia los alcances del contrato de compra de gas suscrito con Bolivia para la provisión del energético hasta 2026, en busca de una modificación al documento, informó el embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez.

En una entrevista con Los Tiempos sostuvo que existe una drástica caída en los volúmenes enviados por Bolivia que llegaron a los 12 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd). “No sé si está acordado o no”, agregó.

Manifestó que es importante conocer los alcances del contrato con Bolivia y todas las adendas que tiene. “Hay que ver que es lo que dice, tengo entendido que no sólo es un contrato sino que tiene varias adendas, ahora hay que ver. Creo que ahora van a empezar a trabajar los abogados en todos lados”, afirmó.

Añadió que la revisión al documento no sólo se realiza en Argentina sino también en Bolivia. “Estoy viajando a Buenos Aires y voy a buscar el contrato, lo vamos a ver. Todo el mundo ya está leyendo el contrato, creo que no sólo allá si no también acá”, manifestó.

El 12 de octubre, el secretario de Energía de Argentina, Javier Iguacel, aseguró que en 2020 ese país dejará de importar gas desde Bolivia. Calcula que este año las importaciones del sector disminuirán 20 por ciento y el próximo caerán en 50 por ciento para dejar de ser necesarias completamente en 2020.

Álvarez explicó que el Estado argentino trabajó desde hace dos años en el proyecto de Vaca Muerta y su puesta en marcha triplicaría las reservas del energético, por lo que se calcula que “en uno o dos años vamos a ser totalmente autosuficientes”.

Respecto a que el hecho de la futura independencia energética de Argentina se constituiría en competencia para Bolivia en la comercialización de gas, el diplomático argentino dijo: “No sé si competir, pero obviamente vamos a tener gas”.

“Vaca Muerta todo el mundo sabe que estaba, que en algún momento se iba a explotar, ese fue un gran mérito del Gobierno de (Mauricio) Macri que nunca dejó, por un lado, permitir inversiones pero también invertir”, señaló.

Explicó que el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga, ya se refirió a la modificación del contrato con Argentina. “Ha sido obviamente discutido por ambas partes, o sea que acá se viene lógicamente, cada país busca establecer sus condiciones, garantizar que Argentina pague mucho más de lo que realmente puede producir, así que es un tema que se viene y que ojalá sea tratado con mucha altura, que sea tratado pensando en los intereses de los dos países”, sostuvo.

En una declaración anterior, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró que Bolivia aceptará revisar el contrato siempre y cuando los cambios beneficien al país y en caso de que Argentina tenga la intención de reducir los volúmenes importados, deberá pagar más por cada millón de BTU.

Sánchez dijo que hay un contrato entre ambos países y que Argentina “no puede aleatoriamente decir no voy a cumplir”.

DATOS

¿Qué establecía el contrato de gas?. El contrato por 20 años firmado con Argentina en julio de 2006 establecía volúmenes mínimos y máximos de gas, y con la adenda de 2010 se pretendía incrementar cada año.

Envíos a Argentina se redujeron. Para el 2018, el volumen mínimo comprometido por YPFB fue de 20,9 Millones de metros cúbicos diarios (Mm3/d), sin embargo, el promedio entre enero y septiembre llegó a 18,5 Mm3/d, según la ANH.

NO HAY CONDICIONES PARA RENEGOCIAR

El especialista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, advirtió que Bolivia no irá en las mejores condiciones a renegociar el contrato de compra y venta de gas con Argentina. Consideró que el Estado argentino alistó el “preámbulo” para cambiar las reglas del juego.

“Estamos renegociando un contrato con Brasil, y renegociar un contrato con Argentina que podría implicar un cambio en los volúmenes será un aspecto muy complicado”, manifestó.

GARANTIZAN PAGO DE LA DEUDA POR ENVÍO DE GAS

REDACCIÓN CENTRAL

Ante el anuncio de Argentina de comprar gas hasta 2020, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, replicó que el Gobierno de Macri tiene una deuda de 320 millones de dólares, de los cuales 50 son multas y que el 20 de octubre se vence otra boleta por un valor de 133 millones de dólares.

Al respecto, el embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, dijo que el presidente de YPFB, Óscar Barriga, refirió que la semana pasada se dio una reunión con Integración Energética Argentina (Ieasa– la ex Enarsa), oportunidad en que se comprometió a cancelar la deuda del Gobierno.

“Creo que ya en ese momento se lo dijo en Argentina, estaba gente de YPFB con Barriga a la cabeza y se le dijo que hasta fin de año Argentina iba a abonar la deuda, que iba a ir pagando, así que creo que es importante hacer eco de las declaraciones del ingeniero Barriga cuando el recibió la garantía de los funcionarios de gobierno”, mencionó.