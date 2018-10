El doble aguinaldo llegará sólo al 14% de la población trabajadora

El doble aguinaldo es discriminador: sólo llegará al 14 por ciento de la población económica activa, y en la mayoría de los casos a quienes tienen buenos empleos; la inflación no será tan alta, pero sí temporal; en la mayoría de los casos se invertirá el dinero en consumo de productos importados, y se promueve la precarización e informalidad del empleo, pues muchos empleadores buscan ahora evitar esta responsabilidad.

Este análisis es realizado por analistas económicos consultados por este medio: Gonzalo Chávez, Gabriel Espinoza y Alberto Bonadona, además de datos estadísticos facilitados por la Fundación Milenio. Según esta última entidad, en Bolivia la población económicamente activa es de 5,4 millones de personas, de las cuales sólo 1,5 millones mantienen relación de dependencia laboral, pero sólo 798 mil (14 por ciento) tienen el contrato en regla que obliga a los empleadores a darles el segundo aguinaldo.

Respecto a la dinamización de la economía, los analistas consideran que, como este pago no estaba previsto, la población gastará en la compra de productos importados, como televisores, celulares, computadoras y otros electrodomésticos, por lo que las divisas saldrán del país.

Según una encuesta de empleabilidad del Instituto Nacional de estadística (en la que Milenio basa su análisis), 358 mil personas que recibirán aguinaldo son del sector público; 350 mil, del privado empresarial (medianas y grandes empresas), y algo más de 71 mil, de las pequeñas y microempresas.

El Gobierno aprobó el pago al considerar que la economía entre julio de 2017 y junio de 2018 había alcanzado, según reporte del INE, la tasa de crecimiento de 4,61 por ciento. Además, indicó que la agricultura creció en 7,53 por ciento y la construcción, 5,72 por ciento. Pero prácticamente la totalidad de los agricultores y el 82 por ciento de los trabajadores de la construcción no reciben aguinaldo (y menos doble).

Por ello, Espinoza observa que la medida beneficia sólo a quienes tienen contrato laboral, de relación de dependencia, con ingresos más altos que el resto de los trabajadores, no a los agricultores ni albañiles. “Lo que hace el doble aguinaldo más bien es ampliar las brechas entre trabajadores con todos los beneficios y aquellos del sistema informal”, dijo.

Además, el 15 por ciento de los trabajadores del sector público tampoco tendrá aguinaldo porque están contratados con la modalidad de consultores en línea o contratos eventuales.

Espinoza añade que esta medida contribuye a precarizar las condiciones de trabajo en el país. “Se crea menos empleo de calidad, los costos laborales están consumiendo a las empresas, la tasa de generación de empleo ha ido reduciéndose o por lo menos no ha crecido a ritmo que debería”.

Por su parte, Chávez considera que muchas empresas nacionales no lograron superar el 4,5 por ciento y tienen enormes dificultades para pagar. Como no pueden pagar, “estas empresas se pasan al sistema informal de manera parcial o total”, indica.

Chávez añade que, como el pago del doble aguinaldo no estaba previsto, la población gastará esos recursos en consumo, sobre todo bienes importados. “Beneficia a los comerciantes del sector informal que van a importar más cosas”, concluye.

Espinoza explica que, cada año, en el país se incrementa el consumo de bienes importados. En 2005, de cada dólar que se gastaba en Bolivia, 85 centavos eran para productos nacionales y el resto para importaciones, pero en 2017, sólo 65 centavos se gastan en productos nacionales y el resto se compra productos importados.

Para Bonadona, en tanto, el doble aguinaldo dinamiza la economía y un porcentaje va al comercio informal. “Muchos no van a recibir el beneficio de manera directa, pero la gente va a comenzar a comprar y los objetos importador de línea blanca son los preferidos. Otros van a ahorrar. Entonces ese dinero no va al mercado”, explica.

DATOS

Pago del doble aguinaldo. El pasado 10 de octubre, el presidente Morales oficializó el pago del doble aguinaldo por el desempeño de la economía, entre julio de 2017 y junio de 2018. Según reporte del el Instituto Nacional de Estadística (INE), el crecimiento fue de 4,6 por ciento.

Se paga después de dos años. Según el Decreto Supremo 1802 promulgado en 2013, que denominó el doble aguinaldo como “Esfuerzo por Bolivia”, bastará que el crecimiento del PIB supere la cifra del 4,5 por ciento.

Este beneficio se pagó en 2013, 2014 y 2015.

OPINIONES "Las empresas no están en posibilidad de pagar (el doble aguinaldo), pero van a cumplir la ley. Después van a tener que despedir a su personal y luego van a cerrar o engrosar el área informal o el contrabando". Luz Mary Zelaya. Cadepia "El Gobierno debe arreglar (el doble aguinaldo), debe hacerlo sobre el crecimiento de las regiones y sectores, porque hay regiones que no crecen, como Tarija y Chuquisaca, y liberarlos de ese pago". Alberto Bonadona. Analista económico "El doble aguinaldo no genera el cierre de empresas; más bien dinamiza la economía. En los tres años que se ha pagado el beneficio, hemos visto efectos positivos. El empresario va a vender más (por la liquidez)". Mario Guillén. Ministro de Economía

OPINIÓN

Javier Bellot, presidente de la FEPC

“La agricultura ha crecido sólo en Santa Cruz y la construcción está con empresas extranjeras”

El doble aguinaldo afecta la empleabilidad y la competitividad de las empresas, por eso cayó nuestra competitividad en la exportación. No se puede aplicar una regla general porque hay sectores deprimidos. El crecimiento en el sector agrícola del que habla el Gobierno está en el departamento de Santa Cruz y la construcción está en manos de empresas extranjeras.

¿Qué están haciendo para que todos crezcamos a en una forma proporcional y equilibrada, para que podamos hablar de un promedio?, ¿por qué no se aplicaron los esfuerzos del Ministro de Economía para que los sectores menos favorecidos crezcan, para facilitar el trabajo de los sectores y alcancen ese mismo nivel de crecimiento? Si vamos a pagar, ¿cómo nos van a mitigar el daño?

No puede haber más este beneficio si lo único que está haciendo es distorsionar las economías de las regiones.

En Bolivia, sólo dos de cada 10 personas tienen empleo estable. Se está deteriorando la economía. Se dice que sirve para aumentar consumo interno, pero el 85 por ciento se va al consumo de bienes y servicios o productos importados y de contrabando.

Nuestra preocupación es cómo se están deteriorando las regiones. Cochabamba no ha crecido y qué va a hacer frente a eso. El crecimiento de Cochabamba es de 2,5 por ciento. Se tendría que tratar por regiones, y donde no se ha crecido no debe haber este beneficio.