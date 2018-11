Vecinos denuncian incrementos injustificados en las facturas de gas

Vecinos de Cochabamba denuncian irregularidades en los cobros del gas domiciliario por incrementos de más del 100 por ciento en las facturas. A ello se suman reclamos por la falta del servicio en zonas alejadas y los costos excesivos en la instalación de la red, por lo que la Federación de Juntas Vecinales (Fedjuve) presentará ese reclamo a la Cámara de Senadores.

La vecina de un edificio de la zona de Cala Cala, Silvia Cabrera, indicó que cada mes paga una factura de 20 bolivianos por su consumo de gas domiciliario, pero por el consumo de octubre le llegó una factura de 150 bolivianos, por lo que presentó su queja en la institución.

El personal de YPFB le dijo que este mes no habían ido a medir el consumo en la calle Wallpa Rimachi y Tupac Katari, por lo que el próximo mes le harán un descuento. “Les dije que no es mi culpa que no hayan pasado a medir. Mi consumo no puede subir de 20 a 150 un solo mes, me dijeron que disminuirán el 50 por ciento”, relató.

En tanto, Liliam Scott indicó que, desde noviembre de 2017, YPFB le incrementa su tarifa en 10 bolivianos más en cada factura.

La usuaria comenzó pagando 20 bolivianos en noviembre de 2017, el siguiente mese pagó 57, luego 61 y así sucesivamente. En septiembre, su factura fue de 68 bolivianos y en octubre subió a 82, por lo que fue a reclamar el lunes a la empresa.

“Había más de 2 mil personas con el mismo problema que el mío, a todos les decía que les iban a condonar la deuda, pero a mí no y el técnico me indicó que vendría hoy (ayer) al edificio a realizar una inspección”, explicó a Los Tiempos.

Scott considera injusto el cobro y anunció que todo su edificio presentará un reclamo. “Vivo sola, estuve un mes de viaje y no puede ser que mi consumos haya subido”, protestó.

Otro vecino, Berthi Canelas, indicó que su factura de septiembre es de 23 bolivianos, pero la de octubre es de 208 bolivianos. “No fui a reclamar, pero me parece excesivo, pero nunca he pasado de los 20 a 25 bolivianos”, dijo.

Este medio intentó conversar con el gerente distrital de YPFB Redes de Gas en su oficina, pero argumentaron que estaba ocupado y no podía atender entrevistas. Desde la institución se comprometieron a realizar una llamada, pero hasta el cierre de esta edición no se contactaron con Los Tiempos.

El representante de Fedjuve, Eliseo Alejandro, indicó que, además de los cobros excesivos, hay reclamos de los vecinos que viven en zonas alejadas que la empresa de gas no deja facturas y luego cobra multas. “Como no llegó la factura, los vecinos no pagaron y cuando llegó se acercaron a pagar y ya tenía multa, cuando no se paga se corta el servicio”, explicó.

Alejandro explicó que presentarán este reclamo ante los senadores. “Esperamos tener buenos resultados, porque el servicio de gas domiciliario tiene muchas falencias y debe mejorarse”, afirmó.

El representante indicó que también harán llegar su queja a YPFB.

La Paz

En abril, la Fedjuve de La Paz reclamó por el mal servicio de YPFB e irregularidades en la facturación del gas domiciliario.

En esa ocasión, vecinos detallan varios casos en los que su factura se multiplicó hasta 20 veces más de lo que pagaban al principio de la instalación. El representante de Fedjuve Omar Ribera indicó que antes la factura de gas domiciliario llegaba a los 9 bolivianos, pero en abril subió a casi 200 bolivianos.

DATOS

Presidente habló de quitar la subvención. El 14 de septiembre, el Presidente indicó que hay la necesidad de incrementar el precio del gas domiciliario. Indicó que no puede ser que todo sea subvención porque desangra la economía del país; pero, días después, se retractó.

Existe mayor cobertura de gas en Bolivia. Durante el período mayo de 2006 a junio de 2018, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realizó 327.952 conexiones de gas domiciliario en varias regiones.

GAS SUBIÓ PARA INDUSTRIAS EN 2017

En 2017, la ANH aprobó una nueva escala de precios de gas natural, que no había sido modificada en los últimos 20 años.

La normativa fijó cuatro escalas tarifarias.

En el denominado segmento A, se encuentran 220 empresas que tienen un consumo de hasta 20 mil pies cúbicos al mes (MPC/mes). Para éstas, el hidrocarburo tenía un costo de 1,86 dólares MPC, por lo que este segmento experimentó un aumento de 9 por ciento.