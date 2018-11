ALP acelera caso Lava Jato y Mesa ve estrategia política

El candidato a la presidencia del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos Mesa, rechazó la acusación de la comisión legislativa, que encontró “indicios” en su contra por el caso Odebrecht, y consideró que simplemente se trata de una estrategia para afectar su carrera política.

“En lo personal (no me afecta) en nada más allá de la indignación que me produce (…), pero ésta es una estrategia de demolición política de Carlos Mesa. ¿Cuál es el objetivo del Gobierno? Destruirme políticamente porque soy el candidato con mayores posibilidades de ganarle la elección al presidente Evo Morales”, dijo en una entrevista concedida a Unitel, citado en ANF.

Tras cinco meses de revisión de documentos, la Comisión Mixta que investigó el caso Lava Jato en Bolivia concluyó que existen “serios indicios” de irregularidades respecto a sobornos, viajes y movimientos de dinero contra ocho exfuncionarios, incluido Carlos Mesa.

El también expresidente calificó de “vergonzosa” la investigación. Agregó que la responsabilidad del caso que investigó la comisión “recae claramente” sobre el Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé y principalmente en la administración de Evo Morales Ayma.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y miembro de la Comisión que investiga el caso Lava Jato en Bolivia, Edgar Montaño, informó que en este mes se tratará los indicios de responsabilidad que involucran al expresidente.

Montaño remarcó que no se trata de un tema de “revancha política”, ya que Mesa es el candidato presidencial opositor, “ni es un tema que recién lo estamos haciendo, sino hace seis meses, cuando el señor Carlos Mesa como 100 veces dijo que no iba a ser candidato”. El caso fue comparado con el tema Quiborax por los acusados.

RODRÍGUEZ VELTZÉ NIEGA ACUSACIÓN

El expresidente Eduardo Rodríguez Velzé aseguró que no intervino en negociaciones y contrataciones para la construcción de la carretera Roboré-El Carmen, en la que presuntamente hubo sobornos de la empresa brasileña Camargo-Correa, investigada por una comisión del Legislativo dentro del caso Lava Jato.

El exmandatario aseguró que tampoco tiene conocimiento de pagos irregulares. “No conozco de pagos irregulares y, si los hay, se debe identificar a quien los han recibido y eso corresponde al sistema judicial”, indicó ayer el exmandatario, citado en Correo del Sur. El 8 de agosto de 2005, Rodríguez promulgó el DS 28277, autorizando realizar la invitación directa y la licitación de la obra.