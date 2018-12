Productores dicen que alto costo de la urea incide en estancamiento

Uno de los motivos que generó un nuevo año de estancamiento en el sector agrícola nacional es el alto costo de la urea en el mercado interno. El precio fijado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) establece una diferencia de aproximadamente 100 dólares más al costo de la tonelada de urea destinada a la producción de alimentos en Bolivia en relación al precio de exportación.

YPFB aclara que la urea es un commodity internacional cuyo precio varía en función de diversos factores y que el costo en el mercado interno debe garantizar la rentabilidad de la planta de Bulo Bulo, además de evitar el fomento al contrabando del fertilizante.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Pese a las constantes reuniones entre la dirigencia de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y los ejecutivos de YPFB, no se llegó a un consenso y, durante la gestión 2018, no se logró reducir el costo para el mercado interno, aspecto que, según el presidente de Anapo, Richard Paz, desmotiva a los productores a invertir.

“No hemos tenido ningún avance (en todo el 2018). Venimos desde que se abrió la planta..., desde el segundo mes de comercialización de urea hemos propuesto que el precio para el mercado interno, el precio para productores nacionales, sea exactamente el mismo del de exportación más los impuestos de IVA (impuesto al valor agregado), puesto en la planta de Bulo Bulo”, explicó Paz.

El vicepresidente nacional de operaciones de YPFB, Gonzalo Saavedra, informó que el precio de la urea en el mercado interno está sujeto a una variación internacional del precio de este fertilizante. Indicó que si el precio internacional sube, el precio del mercado interno también debe subir, puesto que, de lo contrario, generaría un desbalance a YPFB y motivaría la internación ilegal del producto.

Sin embargo, Saavedra hizo notar que desde el mes de septiembre la estatal petrolera decidió mantener el precio de la tonelada de urea en 383 dólares para el mercado boliviano, pese a que, por la volatilidad del mercado internacional, el mismo debe ser superior.

“Podemos incrementar más, en el análisis, la urea ha subido. En este periodo, en el mundo, particularmente en Latinoamérica y Brasil, sobre todo, es el momento en el que más se consume (urea), entonces cuando más consumo hay, el precio sube más”, indicó Saavedra.

El presidente de Anapo lamentó que el costo de aproximadamente 100 dólares menos para el mercado de exportación motive al consumo de urea en Brasil y Argentina y no así en Bolivia. “Estamos demandando que se nos trate de forma igual a los productores extranjeros y los productores nacionales, no nos olvidemos que la urea es producto del gas de los bolivianos, así que queremos un trato justo en ese sentido”, agregó Paz.

El sector agrícola registró su sexto año de estancamiento por diversos factores. Además del alto precio de la urea, Paz mencionó la falta de políticas serias orientadas a dar una solución a los problemas estructurales del sector, como el acceso al uso de semillas genéticamente mejoradas, la liberación total de las exportaciones de soya y la construcción de Puerto Busch.

Sin embargo, el presidente de Anapo indicó que las condiciones climáticas generaron una prolongada sequía y derivó en bajos rendimientos, sobre todo en cultivos como maíz, trigo y sorgo.

De este modo, la gestión 2018 cerró con una producción total de 4.495.000 toneladas de grano de soya, maíz, trigo, girasol y sorgo, lo que representa un crecimiento del 4 por ciento en relación al 2017, pero un decrecimiento del 10 por ciento en relación al 2014, catalogado como un buen año.

Pese a las dificultades en el sector agrícola, el movimiento económico generado en la producción de mencionados rubros ascendió a 1.160 millones de dólares, es decir, un 13 por ciento más que el movimiento registrado en la gestión 2017.

UREA QUE SE PRODUCIRÁ EN 2019 YA ESTÁ VENDIDA

REDACCIÓN CENTRAL

El acuerdo suscrito la semana pasada entre YPFB y la empresa brasileña Hinove Agrociencia S.A., establece la venta de 100.000 toneladas de urea, monto que podrá incrementarse a 1.500.000 toneladas en los próximos ocho años. De este modo, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, informó que todo el excedente de producción de la planta de Bulo Bulo correspondiente a la gestión 2019 está vendida.

“Con este acuerdo, prácticamente toda la producción del 2018 ha sido vendida y toda la producción de 2019 ya está vendida. La planta de Bulo Bulo produce 550.000 toneladas, de las cuales 100.000 toneladas es para Hinove que se ha convertido en un jugador importante en la compra de urea”, dijo Sánchez.

Aunque los mercados de exportación para la urea van en aumento, el consumo del fertilizante en el mercado interno no ha tenido incremento. En los últimos seis años, el departamento de Santa Cruz, que encabeza la producción de alimentos en Bolivia, limita su consumo a 20.000 toneladas anuales, de manera que el ingreso al mercado de la urea producida por YPFB, desde septiembre de 2017, no tuvo incidencia en un mayor consumo debido a que no hay un precio justo que motive un mayor uso, informó el presidente de Anapo Richard Paz.

“Nosotros consumimos alrededor de 15.000 a 20.000 toneladas por año de urea. Eso no ha cambiado. Sigue siendo exactamente igual. A pesar que apareció la urea nacional, no se ha visto un incremento, lo hemos comprobado en el último año, seguimos usando la misma cantidad de urea en toneladas a nivel del departamento de Santa Cruz”, explicó Paz.

El dirigente agregó que, en caso de alcanzar un precio justo del fertilizante -precio de exportación más IVA, generaría un incremento anual del 20 por ciento en el consumo de urea.